Em homenagem ao Príncipe Philip, Rainha Elizabeth II e integrantes da família real usam verde escuro durante memorial

29/03/2022 | 17:10



Nesta terça-feira, dia 29, aconteceu na Abadia de Westminster, na Inglaterra, um memorial em homenagem ao Príncipe Philip, marido da Rainha Elizabeth II, que morreu em abril do de 2021.

A monarca, Camilla Bowles e a Princesa Anne vestiram roupas no mesmo tom de verde escuro, também em homenagem ao falecido - segundo o site Daily Mail, a cor era uma marca de Philip, conhecida como verde Edinburgh.

Além de Elizabeth, vários outros membros da realeza marcaram presença no evento, como o Príncipe Charles, o Duque e a Duquesa de Cambridge, com os filhos.

Kate Middleton inovou com um vestido preto com bolinhas brancas acompanhado de um chapéu com ar de primavera.

O que surpreendeu o público foi a aparição da rainha, que não aparecia publicamente desde outubro de 2021. Segundo a revista People, a monarca insistiu em entrar acompanhada do Príncipe Andrew, seu filho que foi recentemente acusado de assédio. O comentarista real, Robert Jobson falou sobre a entrada polêmica da soberana.

- Isso mostra que ela ama e acredita em seu filho de todo coração. Como ela fez quando fez uma declaração sobre Camilla ser a consorte da rainha, muitas pessoas agora aceitarão a palavra e o julgamento da rainha.

Robert afirmou que alguns membros da realeza ficaram inquietos com a decisão dela, mas mesmo assim a monarca insistiu.

- Faz algum sentido ele acompanhá-la porque não tem um parceiro. Um acordo foi pago, mas ele não é culpado de nada aos olhos da lei. Ela tem fé em Andrew. Mesmo que ele desapareça da vida pública, ele foi capaz de prestar homenagem a seu pai, que, afinal, estava muito orgulhoso de seu serviço na Marinha Real.