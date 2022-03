Zilu Camargo ainda não conheceu a neta de um ano de idade

29/03/2022 | 16:11



De acordo com a coluna do Leo Dias, Zilu Camargo ainda não conheceu sua neta de um ano de idade. A menina é filha de Camilla Camargo, fruto do antigo casamento da influenciadora com Zezé Di Camargo.

O colunista divulgou que Zilu segue nos Estados Unidos e não compareceu nem no batizado da netinha. Eita! A criança comemorou seu primeiro aniversário no dia 17 de março e a avó chegou a postar um vídeo da bebê, mas também não esteve presente na data.

Na época do batizado, Camilla comentou o assunto e explicou que a mãe não compareceu na cerimônia por estar em solo norte-americano, e que retornar ao Brasil envolveria muitas questões burocráticas.

A minha mãe não pôde vir porque está nos Estados Unidos e está com uma burocracia lá que ela não consegue vir agora (...) Era só para os padrinhos, que eram minha tia Luciele e Denilson, com seus os dois filhos e os avós. Mais ninguém [viria] para evitar ter muita gente, para proteção de todos, esclareceu na época, se referindo ao período de 2021 em que a contaminação da Covid-19 atingiu níveis elevados.