Atriz de Um Maluco No Pedaço sai em defesa de Will Smith após polêmica no Oscar 2022

29/03/2022 | 16:10



Laços do passado! Janet Hubert, famosa por interpretar Vivian Banks em Um Maluco no Pedaço, saiu em defesa de Will Smith depois de o ator ter dado um tapa em Chris Rock durante a cerimônia do Oscar que aconteceu no último domingo, dia 27.

Em seu Instagram, a atriz parabenizou o antigo colega de cena pelo prêmio de melhor ator e aproveitou para comentar o incidente.

Estou tão orgulhosa de você! Sim, cada um tem o seu limite... E, às vezes, você tem que dar um tapa de volta. Comemore a vitória, nada mais importa. Ambas as ações estavam incorretas, mas Chris [Rock] não precisava apelar. Encontrei-o uma vez e foi o suficiente para mim... Ele foi muito mesquinho, disse.

O posicionamento da atriz veio como uma surpresa para muitos internautas, já que Janet e Will brigaram publicamente durante as gravações da série - o desentendimento ocasionou o pedido de demissão de Hubert. Os dois artistas ficaram 27 anos sem se falar, até participarem juntos do especial de reunião do seriado para a HBO Max, em setembro de 2020.