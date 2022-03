Santos contrata meia Rodrigo Fernández, do paraguaio Guaraní

29/03/2022 | 15:42



Poucos minutos após apresentar o zagueiro Maicon, o Santos anunciou mais um reforço para a temporada. A diretoria acertou a contratação do meia uruguaio Rodrigo "El Pitbull" Fernández por empréstimo junto ao Guaraní, do Paraguai. O vínculo do jogador de 26 anos com o time da Vila Belmiro vai até o fim do ano.

"Estou muito feliz por estar aqui e espero estar ao nível que é necessário nesse clube tão grande da América. Sei que o Santos é muito gigante. Como todos sabemos, temos que brigar por coisas importantes. O Santos tem seus objetivos e esperamos fazer uma boa Sul-Americana, uma boa Copa do Brasil e brigar pelo Campeonato Brasileiro", projetou o reforço.

No contrato do uruguaio há a possibilidade de efetivação em definitivo ao fim do vínculo por empréstimo. Trata-se do sétimo reforço do Santos para a temporada. Antes dele, chegaram os zagueiro Eduardo Bauermann e Maicon, o lateral-direito Auro, o volante Willian Maranhão, o meia Bruno Oliveira e o meia-atacante Ricardo Goulart.

Nascido em Montevidéu, no Uruguai, Fernández foi revelado pelas categorias de base do Danúbio. Sua estreia no profissional aconteceu em 2016. Três anos depois, chegou ao Guaraní, do Paraguai.

Foi na equipe paraguaia que ganhou o apelido de "Pitbull", pela raça demonstrada em campo. "Sou um jogador que gosta de jogar no limite. Quero representar o torcedor quando jogo, sem bola perdida. Deixo tudo no campo. Pitbull é um apelido que se colocou em mim de pouco em pouco. É um elogio, é algo que me caracterizou por muito tempo e que gosto", comentou.

"Quero mandar um abraço a todos os santistas. Chegaram muitas mensagens e fico muito feliz por estarem felizes com a minha chegada. Vou dar o meu melhor para estar no nível do clube. Espero ver todos na próxima partida", afirmou.