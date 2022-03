Pontocom ou física?

Rodermil Pizzo



29/03/2022 | 15:10



Mesmo antes da crise de 2020, uma nuvem já pairava sobre o comércio de modo geral. A semente da dúvida já estava em solo fértil. Física ou Pontocom?

A explosão das vendas pelo modo on-line ainda é uma incógnita para muitos analistas e empresários de “determinados setores”.

Em alguns segmentos, a realidade, que já estava consolidada, ganhou um empurrão com a crise covidal, veja-se o exemplo das refeições prontas.

As agências bancárias também refletem a evasão de clientes físicos para os aplicativos. Os enormes e ostentosos terrenos aonde se instalavam os bancos estão se transformando em arranha-céus comerciais ou residenciais.

A telefonia móvel já havia abocanhado 96% do mercado da telefonia fixa. É uma questão de pouco tempo para uma lápide “aqui jazem os telefones fixos”, no mesmo cemitério em que já repousam as locadoras de vídeos, os alfaiates, as lanhouses, as fotocopiadoras etc.

Alguns mercados ainda resistem bravamente, como o da venda de automóveis, cuja presença física é apreciada pela maioria dos consumidores, ainda que as revendedoras também tenham reduzido a metragem de suas lojas. Muitos contestarão esta informação, alegando que o mercado de carros locados e o deslocamento por aplicativos já roubaram fatias absurdas do setor automobilístico. Eu concordo! Milhões de brasileiros realmente não querem mais ter carro em suas garagens, todavia, outros milhões ainda lotam as ruas e estradas. Minha alegação se baseia nestes clientes que compram ou trocam seus veículos.

Outro setor que ainda resistira à venda presencial é o de trajes de gala e festas, principalmente os vestidos de noivas e ternos para os noivos. Esta compra passa por um ritual. Sentir o tecido, experimentar, ouvir opiniões e, defronte ao espelho, idealizar os detalhes. Tudo isso faz parte do ritual, do imaginário, pois envolve mais que comprar, envolve o lado emocional de tudo que virá durante e depois desta aquisição.

E o turismo? Uma incógnita! Vejam os casos das gigantes 123 Milhas e Decolar. Ambas apostam tudo no on-line e, de outro lado, a também gigante CVC aposta no híbrido, com lojas físicas e virtuais simultaneamente.

O que interessa debater nesta coluna não é o que pensam e apostam as empresas, e sim o que pensa o turista. Ele comprará pela internet, pela agência física ou fará de forma híbrida?

Neste momento é muito difícil prever a ação e reação do novo consumidor, pois ainda temos muitas agências físicas cheias de clientes remarcando ou resolvendo problemas do período pandêmico, mas isso em breve cessará e a partir daí teremos a resposta da postura do cliente para aquisições futuras.

Eu farei meu juízo de valor nesta questão, sinto-me confortável para isso, não como achólogo e sim pelo meu aculturamento sobre o segmento. “O cliente optará pelo modo híbrido.” Sendo a aquisição das viagens mais corriqueiras, mais simplistas, mais conhecidas e sem complexidades feita pela internet. Já as viagens que demandam mais serviços, grandes deslocamentos e até mesmo valores vultosos, pela física.

Isso significa que a empresa que optar pelos dois módulos é a mais inteligente comercialmente? Não ! Não foi isso que eu pensei ou disse.

Vejam este exemplo: padarias remetem para venda de pães, e exatamente a venda de pães é que não dá lucro aos empresários do setor. Todavia, são os pães quentinhos que atraem o cliente para a local físico, e a partir daí a estratégia é vender outros produtos que rendem verdadeiramente lucro. Usam o método de atração da venda pela quantidade sem lucro para vender na qualidade o que dá lucro.

O turismo não funciona como padaria, para infelicidade do empresariado.

Rodermil Pizzo é doutorando em Comunicação, mestre em Hospitalidade e colunista do Diário, da BandFMBrasil e do Diário Mineiro.