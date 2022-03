Fundo Social de São Caetano abre inscrições para cursos de capacitação social

Da Redação



29/03/2022



O Fundo Social de Solidariedade de São Caetano inicia na próxima segunda-feira (4) as inscrições para a retomada dos cursos de capacitação social e profissional no município. Serão cursos de artesanato, construção civil, gastronomia e estética.

As inscrições serão presenciais para maiores de 18 anos, os moradores interessados nos cursos devem comparecer à sede do Fundo Social (Rua Antônio Bento, 140, bairro Santa Paula, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30), munidos de comprovante de endereço (contas de água, luz ou celular) e documento pessoal com foto (RG, CPF ou Carteira Nacional de Habilitação).

A primeira-dama e presidente do Fundo Social, Denise Auricchio, ressaltou a importância dos cursos de capacitação. “São de fundamental importância. São cursos que servem tanto para quem quer ter uma nova atividade quanto para quem pretende uma recolocação no mercado de trabalho”, explicou Denise Auricchio.

CURSOS

As inscrições para os cursos foram divididas em vários dias para evitar aglomeração e facilitar o andamento dos procedimentos. A seguir, conheça as datas e os cursos de capacitação:

Artesanato (dias 4 e 5 de abril ): Artesanato geral, pintura em tecido, mosaico, patch aplique, pintura em baixo esmalte, macramê, costura geral, artesanato de Natal e artesanato em feltro;

Construção civil (dia 6): Elétrica, texturização de parede, restauração de móveis;

Gastronomia (dia 6): Culinária geral, barista e bartender;

Estética (dia 7): Manicure (incluindo unhas em gel), designer de sobrancelhas, maquiagem profissional e escovista.