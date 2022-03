Eleições: Arquitetos e urbanistas se unem para lançar carta aberta com sugestões a candidatos

29/03/2022 | 14:23



Sete entidades que representam arquitetos e urbanistas se uniram para lançar nesta terça-feira, 29, uma carta aberta com sugestões aos planos de governo e propostas de campanha dos pré-candidatos a presidente, governador, senador e deputado federal e estadual nas eleições 2022.

O documento traz propostas divididas em sete eixos: planejamento; habitação, saúde pública e meio ambiente; organização e política de Estado; valorização da arquitetura e urbanismo; tributos e trabalho; educação; e relação com a sociedade.

O objetivo da iniciativa, segundo a coalização, é colocar em debate uma agenda de "desenvolvimento social e econômico que priorize a qualidade e o cuidado com a vida da população brasileira". Os pilares são a preservação ambiental, a redução das desigualdades e a ampliação de oportunidades de geração de emprego e renda.

"É inegável que as desigualdades territoriais foram determinantes na propagação da pandemia da covid-19. Além disso, as mudanças climáticas apontam a emergência de ações na crise ambiental", diz um trecho do documento.

A carta será entregue a lideranças partidárias em um trabalho conjunto das entidades para sensibilizar as autoridades.

"Vamos levar para a sociedade a importância de votar nos candidatos que defenderem a pauta da qualidade da vida dos brasileiros", afirma a presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU Brasil), Nadia Somekh.

Conheça todas as entidades que assinam o documento:

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU Brasil)

Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (FNA)

Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB)

Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo (ABEA)

Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas (ABAP)

Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (AsBEA)

Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (FeNEA)