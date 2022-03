Mãe e irmã de Will Smith falam sobre tapa do ator em Chris Rock: Primeira vez que eu o vejo explodir

29/03/2022 | 14:10



A polêmica em torno da atitude de Will Smith na premiação do Oscar 2022 segue dando o que falar! Durante uma entrevista à rede Actions News, na última segunda-feira, dia 28, a mãe e a irmã do ator se pronunciaram sobre o tapa que o ator deu no comediante Chris Rock, ao vivo.

- Ele é uma pessoa muito equilibrada. É a primeira vez que o vejo explodir. Primeira vez na vida dele. Nunca o vi fazer isso, afirmou Caroline, mãe do ator.

Ela também revelou que conversou com o herdeiro um dia após ocorrido e pediu que ele descansasse um pouco. Além disso, se mostrou orgulhosa por ele ter sido eleito o Melhor Ator na premiação.

- Eu sei como ele trabalha duro. Sem atalhos. Fiquei esperando, esperando. Quando ouvi seu nome, disse Sim.

Ellen Smith, irmã mais nova do ator, também se pronunciou e falou o quanto foi difícil ouvir tudo que ele falou:

- Conversei com ele e foi difícil ouvir tudo o que ele teve de passar para chegar onde chegou.

Parte do Conselho de Governadores da Academia, Whoopi Goldberg diz que Will Smith não ficará sem o Oscar

Após especulações de que Will Smith perderia o Oscar de Melhor Ator, Whoopi Goldberg declarou à ABC que o ator exagerou na reação, mas que não irá perder o troféu. Vale pontuar que Whoopi faz parte do Conselho de Governadores da Academia.

- Acho que foi uma série de coisas acumuladas. Exagerou na reação... Ele teve um daqueles momentos. Percebo, nem todo mundo se comporta da maneira que gostaríamos sob pressão. Ele perdeu as estribeiras. Às vezes chega a um ponto em que se comporta mal. Eu própria já me comportei mal. Não vamos tirar o Oscar. Haverá consequências, tenho certeza, mas não acho que é isso que irão fazer, sobretudo porque o Chris disse que não iria apresentar queixa, afirmou.