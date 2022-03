Príncipe Harry e Meghan Markle são criticados por não comparecerem ao memorial do Príncipe Philip: Foi uma grande decepção

29/03/2022 | 14:10



O príncipe Harry e a esposa Meghan Markle não compareceram ao memorial do Príncipe Philip. O duque e a duquesa de Sussex foram fortemente criticados por permanecerem em sua mansão nos Estados Unidos enquanto o resto da família real se reunia na Abadia de Westminster em homenagem ao seu avô - incluindo a rainha, apesar dos recentes problemas de saúde.

O casal se afastou da família real britânica em janeiro de 2020 e, com isso, perdeu o direito à proteção oferecida pela Scotland Yard. No entanto, um ex-oficial de proteção do falecido príncipe descreveu a ausência de Harry como patética ao jornal britânico Daily Mail.

- O príncipe Philip era seu avô, então William obviamente teve um ótimo treinamento com ele e vai aprender exemplos com ele. Eu só espero que Harry tenha algumas dessas coisas em sua mente. Harry não estar aqui foi uma grande decepção para todos. As pessoas estavam falando sobre isso. Certamente, onde eu estava, as pessoas diziam que ele deveria estar aqui. Toda essa bobagem sobre como ele não conseguiu proteção, no que me diz respeito, foi uma desculpa patética. Ele deveria estar aqui para homenagear seu avô. No final das contas, se ele estivesse tão preocupado com a segurança, ele poderia ter ficado com seu irmão e pai que têm uma segurança maravilhosa e ele estaria mais do que seguro.

A última vez que Harry voltou ao Reino Unido foi há oito meses para inaugurar a estátua de sua falecida mãe Diana em Londres com seu irmão, o príncipe William. O autor real Phil Dampier disse ao Daily Mail :

- É muito triste que Harry e Meghan não estejam no serviço memorial do príncipe Philip e acho que um dia Harry pode se arrepender. Ele disse que não se sente seguro sem a segurança da Scotland Yard, mas para mim isso soa como uma desculpa para não voltar ao Reino Unido e indica que a briga com sua família de sangue ainda é ruim. Harry sempre gostou muito de seu avô e ficou profundamente honrado quando ele assumiu o cargo de capitão-general dos fuzileiros navais reais, mas infelizmente isso não durou muito. A dupla participou de alguns eventos do Dia da Lembrança juntos e sempre houve um relacionamento entre eles, ambos servindo militares que tinham visto o serviço ativo.

Ele também revelou que Harry amava o senso de humor do avô e o elogiou em entrevistas, o que torna sua ausência ainda mais misteriosa e estranha.

- Você tem a impressão de que ele ainda está muito magoado com o que aconteceu entre ele e seu pai e irmão, e tenho certeza que eles sentem o mesmo, mas perder um memorial para seu amado avô é trágico.

Segundo o veículo britânico, a Rainha Elizabeth II derramou lágrimas pelo príncipe Philip durante o serviço em sua memória. Sua Majestade estava na Abadia de Westminster, onde ela pessoalmente garantiu que os últimos desejos de seu amado marido fossem cumpridos. A monarca, de 95 anos de idade, usou uma bengala enquanto era levada até seu assento.