Bolsas da Europa fecham em alta, com diálogo Rússia-Ucrânia apoiando demanda

29/03/2022 | 13:47



Os mercados acionários da Europa tiveram ganhos robustos em vários casos, com investidores comprando ações diante de maior otimismo sobre o quadro na Ucrânia, sendo que papéis de bancos estiveram entre os destaques. O anúncio da Rússia de que reduziria operações militares em Kiev e em outra cidade da Ucrânia, Chernigov, apoiou a tomada de risco, embora não haja um acordo final entre as partes no horizonte.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 1,74%, em 462,09 pontos.

O governo russo anunciou redução "fundamental" em suas operações nas duas cidades citadas e autoridades americanas citadas pela imprensa local já notavam retirada parcial de tropas russas da capital ucraniana. Anfitriã do encontro desta terça, a Turquia considerou que ele foi "o mais significativo" até o momento entre as partes.

O quadro geopolítico apoiou ganhos nas bolsas europeias. Após abertura positiva em Nova York, houve impulso ainda maior. Ao mesmo tempo, o BMO Capital comentava que o otimismo com o quadro na Ucrânia pode se esvair rápido, como em semanas recentes, enquanto o secretário de Estado americano, Antony Blinken, enfatizava a importância dos atos da Rússia, não de suas declarações. A Ucrânia propôs neutralidade, mas exigiu garantias de segurança nas negociações, enquanto do lado russo avaliações positivas sobre as conversas foram divulgadas.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em alta de 0,86%, a 7.537,25 pontos. O setor de energia tirou fôlego do mercado acionário britânico, em jornada negativa para o petróleo. A ação da BP teve baixa de 2,51% e, entre as mineradoras, Antofagasta caiu 0,94% e Glencore, 3,79%.

Em Frankfurt, o índice DAX subiu 2,79%, para 14.820,33 pontos. Na agenda local, o índice GfK de confiança do consumidor na Alemanha recuou de -8,5 em março a -15,5 em abril, nate previsão de -15,0 dos analistas.

Na Bolsa de Paris, o índice CAC 40 avançou 3,08%, a 6.792,16 pontos. Entre os bancos, Société Générale subiu 8,33% e BNP Paribas, 6,40%. Já TotalEnergies recuou 1,88%.

Em Milão, o FTSE MIB teve ganho de 2,41%, a 25.307,98 pontos. O setor financeiro também se saiu bem na Itália, com Intesa Sanpaolo em alta de 5,70% e UniCredit, de 7,52%.

O índice Ibex 35, da Bolsa de Madri, subiu 2,98%, a 8.614,60 pontos. Entre os papéis mais negociados, DIA subiu 8,46%, Nyesa Valores avançou 6,90% e Santander, 5,47%.

Em Lisboa, o índice PSI 20 avançou 0,29%, a 5.921,84 pontos. Banco Comercial Português esteve entre os destaques, com alta de 5,49%.