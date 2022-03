Casada com André Gonçalves, Danielle Winits evita falar sobre polêmica envolvendo pensão: Prefiro me abster

29/03/2022 | 12:10



Danielle Winitz concedeu uma entrevista à coluna da jornalista Patrícia Kogut e falou sobre a vida, os projetos profissionais e a polêmica envolvendo o seu marido, André Gonçalves, e a pensão alimentícia das filhas.

No final de 2021, André revelou que Dani se ofereceu para ajudar a pagar o valor que ele devia às herdeiras Valentina, fruto do seu antigo relacionamento com Cynthia Benini, e Manuela Seiblitz, da relação com Tereza Seiblitz. Sobre o assunto, a atriz contou como prefere lidar.

Prefiro não entrar porque é um assunto particular dele, tem outras pessoas envolvidas. Prefiro me abster como me abstive. Não só porque o envolve, mas porque abrange outras pessoas. Acho que é importante a gente não ser invasivo de nenhuma maneira. Procuro não invadir o espaço que é do outro, disse.

Durante a entrevista, Danielle também comentou sobre a gravidez de Fernanda Vasconcellos, atual esposa do seu ex-marido, Cássio Reis, com quem tem um filho de 14 anos de idade, chamado Noah. Segundo ela, o adolescente está muito feliz com a chegada do irmão.

Ainda não sei se vai ser um irmão ou uma irmã. Ainda não estive com eles, mas o Noah está feliz. Ele já é um adolescente e vai curtir, sem dúvidas. Bebê é sempre uma felicidade na vida.

A atriz também comentou sobre a peça A Mentira, que estreou no dia 4 de março e é uma adaptação de Miguel Falabella para o texto do francês Florian Zeller. Sobre a parceria entre ela e Falabella, Dani foi só elogios:

Com o Miguel, tenho muitos anos de amizade, são décadas. Eu já tinha feito outros trabalhos no teatro, no cinema, na TV. Fora a parceria pessoal. Ele, como ser humano, já é um presente na minha vida, é uma pessoa fundamental. Se me convidar, vou até para a Lua (risos). E essa peça faz as pessoas pensarem sobre muitas questões, como igualdade e machismo. E também traz a discussão sobre até que ponto a omissão é algo pertinente dentro de um relacionamento para fazê-lo durar.