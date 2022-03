Justin Bieber fará shows em São Paulo e Curitiba

29/03/2022 | 12:10



Ao que tudo indica, Justin Bieber não virá ao Brasil apenas para realizar o show no Rock in Rio. Segundo informações do jornalista José Norberto Flesch, o cantor aproveitará a estadia para levar sua turnê até São Paulo e Curitiba, cidade onde ele nunca se apresentou.

Em um vídeo em seu canal no YouTube, o jornalista revelou não saber as datas ou locais exatos. Como o show no Rock in Rio será realizado no dia 4 de setembro, a visita às duas cidades deverá acontecer no mesmo mês.

Ao analisar o cronograma oficial da turnê Justice World Tour, o mais provável é que eles sejam agendados antes do festival. Isso porque a última apresentação do canadense acontecerá no dia 12 de agosto em Budapeste, na Hungária, encerrando o primeiro ciclo na Europa. Após o evento carioca, o cantor possui um concerto marcado para o dia 7 de setembro em Santiago, no Chile.