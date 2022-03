Em meio à polêmica do Oscar, Will Smith se desculpa publicamente e sua ex-mulher se pronuncia: Família primeiro

29/03/2022 | 11:10



Se desculpou! Após toda a polêmica no Oscar 2022, Will Smith usou as suas redes sociais para se desculpar publicamente com todos os envolvidos na história. Segundo ator, a sua atitude foi inaceitável e ele está envergonhado.

Violência em todas as suas formas é venenoso e destrutivo. Meu comportamento na premiação na última noite foi inaceitável e sem desculpas. Piadas sobre mim são parte do meu trabalho, mas uma piada sobre a condição médica de Jada foi demais para eu aguentar e reagi de forma emotiva, iniciou.

Em seguida, Will pediu desculpas ao comediante Chris Rock:

Eu gostaria de me desculpar publicamente com você, Chris. Eu estava fora de mim e estava errado. Estou envergonhado e minhas ações não definem o homem que quero ser. Não há lugar para violência em um mundo de amor e bondade.

E, finalizou:

Eu também gostaria de pedir desculpas à Academia, produtores do show, todos os convidados e telespectadores ao redor do mundo. Gostaria de pedir desculpas à família Williams e à minha família de King Richard. Eu me arrependo profundamente que meu comportamento tenha manchado o que vinha sendo uma jornada linda para todos nós. Eu sou uma obra em construção.

Após a polêmica, quem também se pronunciou nas redes sociais foi a ex-esposa de Will Smith, a atriz Sheree Zampino. Com uma foto ao lado do ator, na festa logo após a premiação do Oscar, os dois posaram sorridentes e exibindo o lindo troféu que Smith ganhou como Melhor Ator.

Noite épica! Parabéns de novo - quando um ganha, todos nós ganhamos. Família primeiro, escreveu ela na legenda.

Vale pontuar que o ator e Sheree são pais Trey Smith, de 29 anos de idade.