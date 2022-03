Angélica revela que sofreu abuso no início da carreira: Estava ali, sendo violentada por dois, três meninos, ninguém viu

29/03/2022 | 11:10



Abriu o jogo! A apresentadora Angélica concedeu uma entrevista ao site Mina Bem Estar e relembrou uma situação no início da sua carreira, quando estava promovendo a sua famosa música Vou de Táxi, na França.

- Eu devia ter uns 15, 16 anos. Estava em Paris, fazendo foto, porque a música Vou de Táxi é uma versão de uma música francesa. Os franceses perguntavam quem é?, aí falavam ah, é uma apresentadora brasileira.

Angélica também contou que um grupo de homens se aproveitou dela após saber que ela era brasileira:

- Era um grupo de jovens, de homens, meninos. O fotógrafo falou: fica aqui do lado dela pra fazer foto. E aí vieram aqueles meninos todos e quando o fotógrafo falou que era uma brasileira, cantora do Brasil, eles foram chegando perto de mim e se esfregando em mim, relembrou.

No final do relato, a apresentadora explicou que não conseguiu ter reação diante do lamentável ocorrido:

- Um dos meninos ficou passando a mão na minha bunda. Passando a mão em mim inteira. Eu estava atrás de um táxi, ninguém estava vendo e eu não fiz nada. Eu estava num país que não era o meu, eles conversavam numa língua que não era a minha? Estava ali, sendo violentada por dois, três meninos, ninguém viu, eu sabia e eu não tive reação nenhuma, não fiz nada.