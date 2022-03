Alain Delon, ex-astro do cinema, se despede dos fãs para suicídio assistido

29/03/2022 | 11:10



O ex-astro do cinema mundial, Alain Delon, usou as suas redes sociais para se despedir dos fãs. Aos 86 anos de idade, o ator francês irá fazer um suicídio assistido.

Na mensagem divulgada em seu perfil do Instagram, onde é seguido por pouco mais de dez mil pessoas, o ex-ator agradeceu a todos que acompanharam a sua carreira e deixou um recado aos futuros atores.

Eu gostaria de agradecer a todos que me acompanharam ao longo dos anos e me deram grande apoio. Espero que os futuros atores possam encontrar em mim um exemplo não só no campo do trabalho, mas na vida cotidiana entre vitórias e derrotas. Obrigado, Alain Delon.

Aposentado desde 2017, Delon sofreu um AVC em 2019. Dois anos depois, ele declarou à TV5Monde ser a favor da eutanásia. Vale pontuar que o procedimento é permitido na Suíça, onde o ator mora.

- Sou a favor. Em primeiro lugar, porque vivo na Suíça, onde é possível. Também considero a coisa mais lógica e natural. A partir de uma certa idade, de um determinado momento, temos o direito de partir com calma, sem passar por hospitais, injeções, ou coisas do tipo.