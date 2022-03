Prestes a completar 30 anos de idade, Anitta dá detalhes do seu aniversário: Fora do Brasil por questões de trabalho

29/03/2022 | 11:10



Os 30 anos de idade da número um do mundo vem aí e promete ser babado! No próximo dia 30, a cantora Anitta irá completar mais um ano de vida e, através dos Stories do Instagram, a artista mandou um recado aos amigos e contou que a celebração será realizada fora do Brasil por questões profissionais.

- Queria dar um aviso pros meus amigos: eu decidi comemorar meu aniversário, mas vai ter que ser fora do Brasil por questões de trabalho, festivais, ensaios. Quem quiser vir - não sei se estou me lembrando de mandar mensagem pra todo mundo, vou esquecer, porque estou em cima da hora, resolvendo tudo - me manda DM ou me manda mensagem no telefone, disse ela.

No final do vídeo, ela brincou com a situação :

- Vai ser nos EUA, nos States, se eu não responder é porque não quero que você venha, mas vai mandando. O não todo mundo já tem [risos]. Estou zoando, gente. Manda aí porque eu esqueço real.

Nos últimos dias, Anitta ganhou uma festa surpresa da sua família e se emocionou muito.