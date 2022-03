No BBB 22', participantes remontam pódio da final e reforçam suas inimizades

29/03/2022 | 10:34



Na noite desta segunda-feira, 28, o Jogo da Discórdia no BBB 22 foi o tradicional "monte o seu pódio da final". Essa dinâmica geralmente acontece duas vezes na edição para ser possível comparar as mudanças no jogo. Os brothers montaram os pódios na primeira semana de programa e, agora, tiveram que refazê-lo. No entanto, desta vez, também foi necessário indicar alguém que não ganha o reality show.

Lucas, que está no paredão, foi quem recebeu mais plaquinhas negativas. Ao todo, quatro pessoas disseram que ele não têm chances de vencer a competição. Já Gustavo não entrou no Top 3 de ninguém. "Só subi no meu (pódio), que é o que importa", brincou ele.

Alguns atritos aconteceram durante o jogo. Eslovênia acabou discutindo com Paulo André por conta do brother ter dado o Monstro para ela.

Douglas Silva também mostrou não estar bem com Eslô e garantiu que se pegar a liderança ela será indicada. A sister é a única pessoa da casa que ainda não foi ao paredão.

"Até agora ela não chegou no paredão, pela movimentação dela dentro do jogo ela não vai pela casa, só vai pela indicação direta. Um dia, se Deus quiser e eu pegar o líder, eu vou ter o prazer de te indicar direto."

Também rolou um clima estranho entre as comadres. Natália desceu uma posição no pódio de Jessilane, enquanto Linn da Quebrada nem entrou no Top 3 de Nat.

Compare os pódios dos brothers

Veja como era o pódio de cada participante na primeira semana e como mudou na décima. O campeão é a própria pessoa e os nomes aparecem na respectiva ordem: 2º e 3º.

Lucas

Primeiro pódio: Natália e Luciano

Segundo pódio: Eslovênia e Natália / Não ganha: Douglas Silva

Pedro Scooby

Primeiro pódio: Paulo André e Tiago Abravanel

Segundo pódio: Paulo André e Douglas Silva / Não ganha: Lucas

Paulo André

Primeiro pódio: Douglas Silva e Vyni

Segundo pódio: Arthur Aguiar e Pedro Scooby / Não ganha: Eslovênia

Eslovênia

Primeiro pódio: Eliezer e Vyni

Segundo pódio: Lucas e Eliezer / Não ganha: Paulo André

Eliezer

Primeiro pódio: Vyni e Eslovênia

Segundo pódio: Eslovênia e Natália / Não ganha: Lucas

Douglas Silva

Primeiro pódio: Paulo André e Tiago Abravanel

Segundo pódio: Pedro Scooby e Paulo André / Não ganha: Eslovênia

Jessilane

Primeiro pódio: Natália e Lucas

Segundo pódio: Linn da Quebrada e Natália / Não ganha: Paulo André

Gustavo

Primeiro pódio: (entrou depois, pela Casa de Vidro)

Segundo pódio: Douglas Silva e Jessilane / Não ganha: Lucas

Linn da Quebrada

Primeiro pódio: Vyni e Jessilane

Segundo pódio: Jessilane e Natália / Não ganha: Arthur Aguiar

Natália

Primeiro pódio: Jessilane e Lucas

Segundo pódio: Lucas e Jessilane / Não ganha: Arthur Aguiar

Arthur Aguiar

Primeiro pódio: Douglas Silva e Tiago Abravanel

Segundo pódio: Paulo André e Pedro Scooby / Não ganha: Lucas