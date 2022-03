Jason Momoa e Kate Beckinsale são flagrados em clima de romance em festa pós-Oscar

29/03/2022 | 10:10



Novo romance na área? Jason Momoa foi visto em clima de romance com Kate Beckinsale na festa pós-Oscar da Vanity Fair. Segundo informações da Hollywood Life, os dois conversaram bastante durante a noite, e entre risadas, o ator chegou até a emprestar seu casaco para a atriz.

Mesmo com os rumores de romance no ar, vale ressaltar que a estrela de Aquaman sempre teve uma relação de amizade com a protagonista de Anjos da Noite. Então pode ser apenas um encontro de velhos conhecidos, né?

Vale lembrar, inclusive, que Jason ficou recentemente solteiro. O ator anunciou o divórcio de Lisa Bonet em janeiro de 2022, após 20 anos juntos. Eles são pais de Lola, 14 anos de idade, e Nakoa-Wolf, 13 anos.