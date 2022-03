Em parceria com o Senac, São Bernardo abre 594 vagas de cursos profissionalizantes

Da Redação



A Prefeitura de São Bernardo formalizou a abertura de 594 vagas de cursos gratuitos de qualificação profissional em parceria com o Senac. A ação integra o programa Qualifica Mais São Bernardo, totalizando a formação de 20 turmas dentro do primeiro semestre deste ano, visando promover a capacitação para quem busca recolocação no mercado de trabalho ou empreender. A publicação oficial do edital ocorreu na sexta-feira (25), quando se iniciou o prazo de inscrições on-line.

Com programação desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo, as atividades serão ministradas no complexo do Cenforpe - incluindo o restaurante-escola – e na unidade do Senac, relacionadas às áreas de gastronomia, informática, beleza e administrativo. Entre os cursos, organizador de eventos, formação básica em confeitaria, básico em computação, técnicas de manicure, logística, marketing e vendas, rotinas de departamento pessoal, assistente de RH, recreador, camareira em meios de hospedagem, empreendedor, assistente administrativo, básico em computação, além de novidades na grade, como almoxarife, auxiliar de operação logística, e-commerce e cardápio de botequim.

Mediante o convênio com o Senac, a administração municipal investiu pouco mais de R$ 600 mil para viabilizar a grade de cursos. “O Qualifica Mais São Bernardo é a síntese do nosso compromisso de gestão em fomentar o desenvolvimento econômico e incentivo à capacitação profissional, tendo em vista que a proposta de recolocação de moradores no mercado de trabalho ou em abrir o próprio negócio seguem como prioridade, gerando processo virtuoso de emprego e renda na cidade”, sustentou o prefeito do município, Orlando Morando.

INSCRIÇÕES

As inscrições devem ser efetuadas pela internet até às 17h de sexta-feira (1º), término do prazo, pelo site www.saobernardo.sp.gov.br/web/sbc/qualifica-mais-sbc. Para participar, é necessário ter, no mínimo, 18 anos e residir em São Bernardo. O candidato poderá realizar apenas uma inscrição em um único curso e, caso seja feito mais de um cadastro, será considerado como válido somente o último concretizado no sistema.

CURRÍCULO

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Hiroyuki Minami, pontuou que a parceria firmada pela Prefeitura com o carimbo do Senac é outro ingrediente que acrescenta ao objetivo de promover a capacitação profissional. “Os candidatos têm melhor chance de ser inseridos no mercado de trabalho, pois a formação oferecida por estas instituições é reconhecida pelas empresas. Isso contribui muito para a recolocação”.