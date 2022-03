Rússia diz que pagará detentores de eurobônus que vencem no dia 4 em rublos

29/03/2022 | 09:03



A Rússia irá pagar os detentores de eurobônus que vencem no dia 4 de abril em rublos, segundo o Ministério de Finanças russo. Em comunicado divulgado nesta terça-feira, 29, o ministério informou que os bônus serão resgatados a um preço equivalente a 100% do valor de face. O pagamento dos papéis será feito na quinta-feira (31 de março), com base na taxa de câmbio oficial do rublo no dia, acrescentou o ministério.

A Rússia pagou integralmente um cupom sobre eurobônus com vencimento em 2035. O Ministério de Finanças informou que destinou US$ 102 milhões para o pagamento do cupom ao Depositário Nacional de Liquidação (NSD, pela sigla em inglês) da Rússia.