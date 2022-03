Obituário - 29 de março de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



29/03/2022 | 08:55



SANTO ANDRÉ

Maximino Luís Veríssimo, 95. Natural de Canhotinho (Pernambuco). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leonel Trevisan, 88. Natural de São Caetano. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 25. Jardim da Colina.

Armando Monici, 82. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 24, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Diva Natalina de Jesus Gomes, 82. Natural de Barbacena (Minas Gerais). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 25. Crematório Vila Alpina.

Benedita Aparecida de Lourdes, 81. Natural de Poço Fundo (Minas Gerais). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Zelinda Furlan Barberato, 78. Natural de Adamantina (São Paulo). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Silvio Evaristo, 69. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecida Cassiano da Silva, 63. Natural de Itaquaquecetuba (São Paulo). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Erick Vargas Caetano, 35. Natural de Campo Grande (Mato Grosso do Sul). Residia no bairro Jardim em Santo André. Empresário. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.



SÃO BERNARDO

Francisco de Paula Filho, 86. Natural de Iacanga (São Paulo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério de Vila Euclides.

Margarida Thiago, 83. Natural de Santo Antonio da Grama (Minas Gerais). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

José Aparecido Manaschixi, 82. Natural de Boracéia (São Paulo). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.

Flora de Souza Miranda de Sant’Ana, 81. Natural de Jaguaritira (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério do Baeta.

João Ferreira de Lima, 77. Natural de Brejo da Madre de Deus (Pernambuco). Residia no Jardim Ipê, em São Bernardo. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

Mario Yukio Yamamoto, 76. Natural de Penápolis (São Paulo). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

Ana Maria Rocha de Almeida, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 25, em Diadema. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Herculano de Jesus Lopes, 74. Natural de Malacacheta (Minas Gerais). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

José Pedro Batista, 70. Natural de Francisco Santos (Piauí). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Mirton Lino da Silva, 68. Natural de Lagamar (Minas Gerais). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.

Diva Novais Gonçalves, 67. Natural de Severínia (São Paulo). Residia no bairro São Mateus, em São Paulo, Capital. Dia 25. Cemitério Tamandaré, em Herculândia (São Paulo).

Maria Auxiliadora Camilo Santos, 64. Natural de Ubá (Minas Gerais). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério da Paulicéia.

Delcy Gonçalves da Silva, 64. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério da Paulicéia.

Luzinete Ribeiro Santos, 63. Naturalde Una (Bahia). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Sônia de Almeida Passos da Silva, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

Osmando dos Reis Gomes Pereira, 58. Natural de Mirabela (Minas Gerais). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Marcílio José dos Santos, 56. Natural de Pesqueira (Pernambuco). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

André Luiz Sobral Pires, 52. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Otacílio Fernandes do Alvarenga, 48. Natural de Santana do Paraíso (Minas Gerais). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Anna Margarida Seolin, 87, Natural de Ribeirão Claro (Paraná). Residia na Vila Osasco, em São Paulo, Capital. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Sakai Osiro Uehara, 80. Natural de Promissão (São Paulo). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 24. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Adélia Galhardo Torrano, 93. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

Manoel dos Santos, 86. Natural de Monteiro (Paraíba). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal de Diadema.

Assendino Costa, 83. Natural de Pedro Alexandre (Bahia). Residia no bairro Taboão. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Francisca dos Santos Batista, 77. Natural de Inhambupe (Bahia). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 27. Vale da Paz.

Afonso da Conceição Dias, 71. Natural de Piranga (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 24, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.

Ricardo Arantes, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal de Diadema.

Santina Pires da Silva, 71. Natural de Porto Firme (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal de Diadema.

Lusvan Fernandes de Oliveira, 69. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal de Diadema.

Francisco de Sousa Lopes, 66. Natural de Boa Viagem (Ceará). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Silvio Nazario de Figueiredo, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal de Diadema.

Hamilton Rosa, 48. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Irma Fávero Trindade, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Terra Nova, em São Bernardo. Dia 24, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Márcio Dionísio Braz da Costa, 46. Natural de São Paulo, Capital. Instalador de gás. Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 25, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Claudia Ibanez Gaspar, 92. Natural de Mogi das Cruzes (São Paulo). Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 25, em Santo André. Cemitério São José.

Rosa Alves Gouveia, 83. Natural de Portugal. Residia no bairro do Ipiranga, em São Paulo, Capital. Dia 25, em Ribeirão Pires. Cemitério da Quarta Parada, em São Paulo, Capital.

Maria Beatriz Matos, 77. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia no bairro Planalto Paulista, em Ribeirão Pires. Dia 23. Cemitério São José.

Terezinha Maria Schemberg, 77. Natural de Rebouças (Paraná). Dia 25. Cemitério São José.

Antonio José Vicente, 69. Natural de Congonhas (São Paulo). Residia na Vila Lusitânia, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.

João Batista Rodrigues, 67. Natural de Osasco (São Paulo). Residia no Jardim Celeste, em São Paulo, Capital. Dia 25, em Ribeirão Pires. Crematório Santa Catarina, em Jandira (São Paulo).

Adilson Rodrigues de Souza, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 24, em Diadema. Cemitério São João Batista, em Suzano (São Paulo).

Olívia Rodrigues Moreira Alves, 58. Natural de Suzano (São Paulo). Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.

Sabrina Galdino Góis, 22. Natural de Mauá. Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 24. Cemitério São José.