Além da repressão

Do Diário do Grande ABC



28/03/2022 | 23:59



O roubo de veículos disparou no Grande ABC em fevereiro, quando comparado ao mesmo mês do ano passado. Segundo dados oficiais da SSP (Secretaria da Segurança Pública) do Estado, o que por si só confere autenticidade aos índices, houve aumento de 56,90% nas ocorrências deste tipo de um ano para o outro. Em números absolutos, os registros foram de 290 a 455. O crescimento é preocupante e exige mobilização imediata das autoridades. Não apenas com medidas repressivas, já que a ex-secretária nacional de segurança pública Regina Filomena de Luca Jasinowodolinski, ouvida pela equipe do Diário, aponta as crises econômica e social como fator determinante para a expansão dos casos.



A explicação da especialista é corroborada por estudos científicos seriíssimos. Há dois anos, professores e mestrandos da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, da USP (Universidade de São Paulo), estabeleceram correlação entre o índice Gini (que mede o desequilíbrio na distribuição de renda entre as pessoas) e estatísticas da SSP para concluir que a desigualdade financeira coloca à margem do sistema produtivo parte da população, favorecendo, por sua vez, a realização de atividades ilegais como forma de sobrevivência. Trata-se de consequência cruel, e que precisa ser considerada na hora da elaboração das políticas de redução de criminalidade.



São Paulo tem uma das polícias mais bem equipadas e preparadas do Brasil, como bem lembrou o governador João Doria (PSDB) em visita a São Bernardo, ontem à tarde, onde inaugurou o 6º DP (Distrito Policial) na cidade, na região dos bairros Vila São Pedro e Nova Petrópolis. Apesar disso, alguns indicadores criminais seguem em alta no Grande ABC, o que sugere que é imperativo ampliar a abrangência das medidas de contenção. Não se defende, evidentemente, a condescendência a quem infringe o Código Penal, mas é necessário reconhecer que a situação não vai melhorar só com o reforço no efetivo e a modernização dos equipamentos à disposição das forças de segurança. É preciso ir além.