Oscar 2022 – Confira as paisagens por trás de 6 filmes premiados

Realizada em 27 de março, a cerimônia do Oscar 2022 teve como grande vencedor No Ritmo do Coração, que ficou com o prêmio de melhor filme. Muitos dos indicados usaram locações belíssimas espalhadas pelo mundo, a exemplo de Ataque dos Cães, que se passa em Montana (EUA), mas foi gravado em grande parte na Nova Zelândia, e a ficção Duna, que traz cenários do deserto da Jordânia e abocanhou os pricipais títulos técnicos.

O Booking.com listou as paisagens de seis filmes que fizeram bonito no Oscar 2022, com dicas de hospedagens em todas as regiões. Confira.

As paisagens dos filmes indicados ao Oscar 2022

Da Irlanda do Norte à Grécia, passando pelo Japão e pela Colômbia, identifque os cenários usados como locação em seis filmes indicados ao Oscar 2022.

Ataque dos Cães – Dunedin, Nova Zelândia

Vencedor do Oscar 2022 de melhor direção. Ataque dos Cães é um drama psicológico ambientado no estado americano de Montana na década de 1920. Para recriar o oeste dos EUA, o longa foi filmado em grande parte na zona rural de Otago, na Nova Zelândia.

O cenário local é vasto e inclui montanhas, planícies e rios. Dunedin, também conhecida como a Edimburgo do Sul e capital de Otago, mescla a herança escocesa com a influência maori. Os cinéfilos também podem vislumbrar a cidade no filme, dado que várias cenas foram gravadas ali.

Dunedin é cercada por colinas e está situada no final de um porto. A arquitetura histórica vitoriana está espalhada por toda a cidade, com destaque para o icônico Castelo de Larnach, a única estrutura do gênero da Nova Zelândia, que desponta no alto das colinas da Península de Otago.

Onde ficar

Larnach Lodge

Situado nos terrenos do Castelo de Larnach, o Larnach Lodge & Stable Stay oferece quartos luxuosos com vista para o porto e a Península de Otago. Ali, é possível fazer tours na natureza e no próprio castelo, que abriga um lindo jardim. O café da manhã é servido nos estábulos históricos. De quebra, os hóspedes podem até reservar jantares ao estilo tradicional neozelandês.

—

Belfast – Belfast, Irlanda do Norte

O longa Belfast, que ficou com o prestigiado Oscar de melhor roteiro original, retrata a história de uma família da classe trabalhadora com um filho doente durante o tumultuado final dos anos 1960 na capital da Irlanda do Norte. Em preto e branco, a obra foi indicada para vários outros prêmios.

Embora Belfast tenha um passado conturbado, a cidade se transformou em uma capital contemporânea e animada, que oferece uma boa gama de restaurantes, vida noturna agitada e uma rica herança cultural. Um dos maiores pontos turísticos locais é a Catedral de Belfast.

Quem vai até lá também descobre que o local é berço do navio mais famoso do mundo, o Titanic, que afundou em 1912 após colidir com um iceberg. Há até um museu sobre o tema em Belfast, cuja fachada revestida de alumínio lembra o casco de um navio.

Onde ficar

The Merchant Hotel

Situado no centro de Belfast, o Hotel The Merchant ocupa um edifício luxuoso de 1860. Dele, é possível acessar a pé diversas atrações da capital da Irlanda do Norte, como a catedral.

—

Duna – Wadi Rum, Jordânia

A ficção científica Duna, que ganhou seis categorias do Oscar 2022, conta a história de um jovem talentoso que deve viajar para o lugar mais perigoso do universo a fim de garantir o futuro de sua família e seu povo. O longa se passa em um planeta desértico, com paisagens arenosas e formações rochosas, cujas cenas foram capitadas em Wadi Rum, na Jordânia.

Patrimônio Mundial da UNESCO, o famoso deserto laranja recebe viajantes em busca de trilhas e passeios em 4×4. Durante a experiência é possível ver rochas em diversos formatos, jantar e até passar a noite em um acampamento beduíno.

Onde ficar

Hasan Zawaideh Camp

Situado entre as dunas vermelhas de Wadi Rum, o Hasan Zawaideh Camp conta com tendas privativas e compartilhadas de estilo beduíno. Todas elas são confortáveis e decoradas com tapetes e tapeçarias coloridas. Para explorar o deserto da Jordânia, os hóspedes podem participar de atividades organizadas pela propriedade. Ao final do dia, o esquema é sentar-se ao redor de uma fogueira enquanto degusta pratos típicos preparados na hora.

—

Drive my Car – Hiroshima, Japão

Vencedor do prêmio de melhor filme estrangeiro no Oscar 2022, o drama japonês Drive my Car apresenta um ator idoso e viúvo que tem a oportunidade de dirigir uma produção teatral em Hiroshima. Ambientado na cidade tragicamente destruída no final da Segunda Guerra Mundial, o filme apresenta um lugar renovado e moderno, mas que mantém vivas as tradições locais.

Uma vez em Hiroshima, a dica é visitar os museus e monumentos da região, com destaque para os que ficam no Parque Memorial da Paz de Hiroshima. A cidade também é marcada pela boa gastronomia, que se reflete em iguarias grelhadas, frutos do mar frescos e tempurás.

Onde ficar

The Knot Hiroshima

O The Knot Hiroshima fica no coração da cidade, perto de atrações como o Parque Memorial da Paz de Hiroshima e o Templo Myoei-ji. Há também bons restaurantes e bares a uma curta caminhada.

—

Encanto – Barichara, Colômbia

O Oscar 2022 de melhor animação foi para Encanto, da Disney. A obra traz à tona o realismo fantástico de Gabriel Garcia Márquez ao retratar uma família extraordinária, que vive em uma vila nas montanhas da Colômbia. Os cenários do desenho são inspirados em Barichara, uma cidade montanhosa do século 18 que se mantém preservada na província de Santander.

Com ruas de paralelepípedos e casas caiadas com telhados tradicionais de telha vermelha e portas de madeira, além de edifícios históricos e igrejas, a cidade é encantadora. Dali, é possível seguir para a rota El Camino Real, uma trilha de duas horas por uma antiga estrada de pedra que liga Barichara à também charmosa Guane.

Onde ficar

Tocagua

Situada na parte mais alta do centro histórico de Barichara, a Tocagua é uma casa de temporada espaçosa e decorada, que oferece vistas da vila e das encostas das montanhas ao fundo. A propriedade foi erguida por artesãos locais.

—

A Filha Perdida – Spetses, Grécia

Em A Filha Perdida, uma professora de férias se fascina por uma jovem mãe em meio aos cenários idílicos gravados na ilha grega de Spetses. Situado a apenas duas horas de balsa de Atenas, o destino abriga lindas praias e uma cidade pitoresca, com mansões venezianas e restaurantes que servem pratos tradicionais gregos, sempre com produtos frescos. O longa foi o grande ganhador do Spirit Awards, Oscar do cinema independente americano

Onde ficar

Spetses, na Grécia

Localizado na cidade de Spetses, a uma curta caminhada da praia e do porto, o Armata Boutique Hotel é um hotel boutique azul e branco aconchegante, com quartos luxuosos, piscina ao ar livre, lounge e jardim. Ali perto estão atrações como o Museu Bouboulina, o Ciné Tatina e o Poseidonion Grand Hotel, todos eles usados como locação em A Filha Perdida.

—

Vencedores do Oscar 2022

Confira os filmes premiados no Oscar 2022.

Melhor Filme

Belfast

No Ritmo do Coração

Não Olhe para Cima

Drive My Car

Duna

King Richard: Criando Campeãs

Licorice Pizza

O Beco do Pesadelo

Ataque dos Cães

Amor, Sublime Amor

Melhor Direção

Kenneth Branagh – Belfast

Ryûsuke Hamaguchi – Drive My Car

Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza

Jane Campion – Ataque dos Cães

Steven Spielberg – Amor, Sublime Amor

Melhor Atriz

Jessica Chastain – Os Olhos de Tammy Faye

Olivia Colman – A Filha Perdida

Penélope Cruz – Mães Paralelas

Nicole Kidman – Apresentando os Ricardos

Kristen Stewart – Spencer

Melhor Ator

Javier Bardem – Apresentando os Ricardos

Benedict Cumberbatch – Ataque dos Cães

Andrew Garfield – Tick, Tick… Boom!

Will Smith – King Richard: Criando Campeãs

Denzel Washington – A Tragédia de Macbeth

Melhor Atriz Coadjuvante

Jessie Buckley – A Filha Perdida

Ariana DeBose – Amor, Sublime Amor

Judi Dench – Belfast

Kirsten Dunst – Ataque dos Cães

Aunjanue Ellis – King Richard: Criando Campeãs

Melhor Ator Coadjuvante

Ciarán Hinds – Belfast

Troy Kotsur – No Ritmo do Coração

Jesse Plemons – Ataque dos Cães

J.K. Simmons – Apresentando os Ricardos

Kodi Smit-McPhee – Ataque dos Cães

Melhor Roteiro Original

Belfast

Não Olhe para Cima

King Richard: Criando Campeãs

Licorice Pizza

A Pior Pessoa do Mundo

Melhor Roteiro Adaptado

No Ritmo do Coração

Drive My Car

Duna

A Filha Perdida

Ataque dos Cães

Melhor Filme Internacional

Drive My Car – Japão

Flee – Dinamarca

A Mão de Deus – Itália

Lunana: A Yak in the Classroom – Butão

A Pior Pessoa do Mundo – Noruega

Melhor Animação

Encanto

Flee

Luca

A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas

Raya e o Último Dragão

Melhor Documentário

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul (…ou Quando a Revolução Não Pode Ser Televisionada)

Writing with Fire

Melhor Curta-Metragem

Ala Kachuu — Take and Run

The Dress

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold

Melhor Curta-Metragem de Animação

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

The Windshield Wiper

Melhor Documentário em Curta-Metragem

Audible

Onde Eu Moro

The Queen of Basketball

Three Songs for Ben Azir

When We Were Bullies

Melhor Edição

Não Olhe para Cima

Duna

King Richard: Criando Campeãs

Ataque dos Cães

Tick, Tick… Boom!

Melhor Fotografia

Duna

O Beco do Pesadelo

Ataque dos Cães

A Tragédia de Macbeth

Amor, Sublime Amor

Melhor Figurino

Cruella

Cyrano

Duna

O Beco do Pesadelo

Amor, Sublime Amor

Melhor Maquiagem e Cabelo

Um Príncipe em Nova York 2

Cruella

Duna

Os Olhos de Tammy Faye

Casa Gucci

Melhor Trilha Sonora

Não Olhe para Cima

Duna

Encanto

Mães Paralelas

Ataque dos Cães

Melhor Canção Original

Be Alive – de King Richard: Criando Campeãs (Beyoncé)

Dos Oruguitas – de Encanto (Sebastián Yatra)

Down to Joy – de Belfast (Van Morrison)

No Time to Die – de 007 — Sem Tempo para Morrer (Billie Eilish)

Somehow You Do – de Four Good Days (Reba McEntire)

Melhor Som

Belfast

Duna

007 — Sem Tempo para Morrer

Ataque dos Cães

Amor, Sublime Amor

Melhor Design de Produção

Duna

O Beco do Pesadelo

Ataque dos Cães

A Tragédia de Macbeth

Amor, Sublime Amor

Melhores Efeitos Visuais

Duna

Free Guy: Assumindo o Controle

007 — Sem Tempo para Morrer

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis

Homem-Aranha: Sem Volta para Casa

Oscar Favorito dos Fãs

Army of the Dead: Invasão em Las Vegas

Cinderela

Duna

Maligno

Minamata

Ataque dos Cães

Sing 2

Homem-Aranha: Sem Volta para Casa

O Esquadrão Suicida

Tick, Tick… Boom!