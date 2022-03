Voos diários de São Paulo a Madri são retomados pela Air Europa

Redação

Quem pretende ir à Espanha ganhou novas opções de deslocamento a partir de hoje. Os voos diários de São Paulo a Madri foram retomados pela Air Europa, que assim recupera a frequência que mantinha antes da pandemia de covid-19.

A partir de agora, diariamente, o voo UX58 da companhia aérea irá decolar do aeroporto de Guarulhos às 14h05, com previsão de pouso em Madri às 5h15. No retorno, o voo UX57 parte da capital espanhola às 23h45, com chegada prevista em Guarulhos às 5h25.

Voos diários de São Paulo a Madri

Divulgação Boeing 787 Dreamliner da Air Europa

Os voos diários de São Paulo a Madri, realizados pela Air Europa, são operados com aviões Boeing 787 Dreamliner, com capacidade para 339 passageiros. Todos eles contam com opções de tarifas econômicas e business.

Espanha na primavera

Uma boa dica é aproveitar a nova frequência de voos entre a capital paulista e espanhola para visitar a Espanha na primavera, que vai de meados de março a meados de junho no Hemisfério Norte. Diversas regiões do país se enchem de cores e convidam quem chega de fora a observar belas paisagens por todo o país.

Veja 15 atrações que merecem ser visitadas na Espanha na primavera. Aqui, você confere os detalhes de cada uma delas.

Pátios enfeitados de Córdoba Quinta de los Molinos em Madri Papoulas em Toledo Maçãs e cerejas no Vale de Caderechas Girassóis de La Bureba Comarca da Sidra em Astúrias Campos de lavanda em Brihuega Ameixeiras em flor em Nalda Flores em Girona Arco-íris terrestre em Múrcia Cerejeiras da Jaén Campos amarelos na Serra de Gredos Cerejeiras no Jerte Amendoeiras em Maiorca Festa das amendoeiras em Gran Canaria

Norte da Espanha

Madri também é a porta de entrada para os brasileiros que deseja visitar o norte da Espanha. Na região, dá para provar bons vinhos no País Basco, visitar obras de Gaudí, ir a praias e peregrinar até a mítica cidade de Santiago de Compostela. Aqui, você confere um roteiro completo com todas essas atrações.

