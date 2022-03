Segunda temporada de Bridgerton inspira experiências temáticas na Inglaterra

Redação

Lançada em 25 de março, a segunda temporada de Bridgerton, série da Netflix, vem inspirando uma série de passeios na Inglaterra, sobretudo na charmosa Bath, que fica nos arredores de Londres e pode ser combinada com uma visita ao Stonehenge.

Com sua visão moderna da vida no período da Regência da Inglaterra (começo do século 19), a série conta histórias da poderosa família Bridgerton. Nos braços de Lady Whistledown e companhia, confira alguns destinos usados como locação e atividades que tem como tema a história da Netflix.

Segunda temporada de Bridgerton

Assim como ocorreu na primeira temporada, boa parte da segunda temporada de Bridgerton foi gravada em Bath, que fica no arredores de Londres. Uma vez na cidade, os fãs da série encontram muito o que fazer.

Experiências temáticas de Bridgerton em Bath

Patrimônio Mundial da Unesco, Bath fica a 90 minutos de trem de Londres. Símbolo do período da Regência, a cidade foi usada como locação da maioria das cenas externas de Bridgerton.

Desde o lançamento da primeira temporada, muitas experiências sob medida surgiram na região. Entre elas destacam-se passeios a pé temáticos, como um photo tour e o Bridgerton Sights and Music Tour, ambos na companhia de guias divertidos. A Brit Movie Tours oferece uma Bridgerton Tour de duas horas pelas ruas históricas de Bath, com algumas paradas para fotos em vários locais de filmagem, incluindo a loja de roupas de Madame Delacroix, Modiste.

Uma vez na cidade, vale a pena conferir atrações como Pulteney Bridge, Pump Room e Queen Square. Aqui, você consegue adquirir com antecedência e descontos alguns tours em Bath.

Onde ficar em Bath

Para celebrar o lançamento da segunda temporada de Bridgerton, quatro hotéis em Bath criaram experiências para os hóspedes mergulhar no mundo de Lady Danbury e dos Featheringtons.

O hotel butique Abbey Hotel está oferecendo um chá da tarde inspirado na série. Já o Francis Hotel convida para o Step into Bridgerton, que inclui um pernoite, um passeio pelos locais de filmagem e um chá da tarde com tema de série.

A experiência Basking in Bridgerton, por sua vez, é a atração mais recente da No 15 by GuestHouse, de Bath. Trata-se de um passeio imersivo pelos bastidores da cidade e uma estada de duas noites no hotel.

Fora isso, o Royal Crescent Hotel & Spa incluiu um chá da tarde inspirado na série em seu jardim rural inglês. Os hóspedes também podem fazer um tour privado de Bath tematizado em Bridgerton.

Experiências temáticas de Bridgerton partindo de Londres

Para quem está em Londres e não deseja dormir em outra cidade, o Bridgerton Location Tours, da Go Tours, promove um passeio pelos principais locais de filmagem da da série em Bath, num esquema de bate-volta.

A agência Rabbies, por sua vez, tem uma exrucsão que celebra Bridgerton em Bath e Londres, com visitas a Syon House, a histórica Greenwich e ao Cobham’s Painshill Park, cenários de várias cenas da série.

Enquanto isso, a Brit Movie Tours oferece um passeio de táxi preto que sai do centro de Londres e passa pela Wilton House e o Palácio de Buckingham em Londres. Dali, segue para locais como o Gunter’s Tea Shop, o Lady Dee’s Hat Emporium e a mansão de Lady Danbury, em Bath.

Os destaques do tour temático inspirados na segunda temporada de Bridgerton criado pela Luxury Vacations UK são um chá da tarde no Royal Crescent Hotel & Spa, em Bath, uma visita ao Jane Austen Centre e uma viagem ao Fashion Museum.

Já o cinco estrelas Lanesborough Hotel recebe os convidados para o Live Like a Bridgerton. Ao adquirir este pacote, os hóspedes podem dormir como um membro da alta sociedade georgiana, acordando com um café da manhã na cama servido por um mordomo exclusivo. Um chá da tarde inspirado em Bridgerton para dois ou um piquenique no Hyde Park, uma visita aos locais de filmagem com motorista particular e um mapa de passeio a pé pelos melhores pontos de referência da regência de Londres completam a experiência.