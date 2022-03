TCL 30SE está com mais de 50% de desconto no AliExpress durante o evento “Farofa do Ali”; saiba mais

Da Redação

Desde a meia-noite de hoje (28) até o último segundo do dia 4 de abril, o smartphone TCL 30SE estará com preço especial – de mais de 50% de desconto – no AliExpress. A promoção faz parte do evento comemorativo de 12 anos do marketplace chinês, que traz para o Brasil a campanha “Farofa do Ali”, em parceria com a influenciadora digital Gkay.

Preços e dinâmica O TCL 30SE está disponível em duas combinações de memória RAM e armazenamento, cada uma com um preço sugerido (em dólar). Veja: – 4+64:$143

– 4+128: $152 Durante o “Farofa do Ali”, o modelo é vendido em uma promoção que abaixa seu valor de R$ 1.611 para a partir de R$ 740. Além disso, a TCL disponibiliza dois cupons de desconto especiais: farofa30 e farofa45 – que devem ser adicionados no carrinho, na finalização do pedido. Saiba mais sobre o modelo e como comprar no link: s.zbanx.com/r/39QGl2krJXLk

TCL 30SE: especificações

O TLC 30SE é um smartphone intermediário com configurações poderosas. Além das duas combinações de RAM e armazenamento interno (4+64 e 4+128), o modelo oferece memória expansível de até 5GB e HyperEngine para uma experiência mais suave de entretenimento. Para dar suporte ao bom funcionamento, o aparelho conta, ainda, com bateria caprichada de 5.000mAh com otimização de vida útil.

No conjunto fotográfico, o modelo entrega câmera tripla – sendo ela composta por lente principal de 50MP, macro de 2MP e de profundidade de 2MP. Já a tela, de 6,52″ HD+, tem tecnologia de aprimoramento NXTvision – que garante cores realistas, claridade e definição.

