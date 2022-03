Brasil é um dos 15 países que mais jogam videogame no mundo

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



28/03/2022 | 22:55



Três dos 10 maiores negócios na história da indústria de games foram fechados nos primeiros meses de 2022. O maior destaque fica para a compra da Activision Blizzard pela Microsoft, por US$ 68,7 bilhões em janeiro. Para entender esse cenário cada vez mais aquecido, a Kantar IBOPE Media preparou o material O mundo dos games. Trata-se da edição de março do Data Stories, conteúdo temático mensal da empresa.

Potência global

Globalmente, a força dos games é nítida, uma vez que 72% dos usuários de internet jogam os títulos. E mais: esse público gasta 2h14min diariamente com a atividade.

Ao analisar os países que mais jogam videogame, por sua vez, o Data Stories aponta que o consumo ocorre com maior intensidade em regiões da Ásia e do Pacífico. O primeiro lugar fica com a China, onde 90% das pessoas jogam e gastam 2h02min por dia com o lazer.

O Brasil também marca presença, ocupando a 15ª posição no ranking mundial. Dados apontam que 67% dos brasileiros jogam videogame, sendo que 42% o fazem todos os dias da semana. O público gamer gasta 2h30min diariamente com a atividade.

Hábitos nacionais

Os gamers brasileiros usam diferentes dispositivos para jogar. Os favoritos são smartphone (83%), console (47%) e computador (44%). Também é possível notar, em menor proporção, o uso de tablet (15%) e console portátil (14%).

Jogar, no entanto, não é um ato isolado. Os brasileiros costumam realizar outras atividades durante as partidas. Entre elas, destacam-se ouvir música (39%), conversar online (33%), navegar por redes sociais (30%), assistir a vídeos (22%) e pedir comida (19%).

Ainda vale ressaltar que 54% deles afirmam que é melhor jogar com outras pessoas. Prova disso é que 62% dos gamers gostam de participar de jogos multiplayer online com desconhecidos e 51% aproveitam a modalidade com amigos.

A tendência do streaming

Além de jogar, os brasileiros costumam assistir a streaming de games. Nesse contexto, a Twitch é a plataforma mais relevante. O consumo do serviço é feito majoritariamente por homens (69%) e pela faixa etária de 24 a 34 anos (38%). Os usuários também preferem acompanhar o conteúdo por computador (62%) ou smartphone (33%).

É importante destacar ainda que 27% dos jogadores no Brasil compartilham suas próprias experiências, seja por meio de gravação do game, seja com screenshots ou stream.