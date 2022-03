Amostra lunar coletada e lacrada há 50 anos é aberta pela NASA

Bianca Bellucci

Do 33Giga



28/03/2022 | 22:55



A NASA começou a estudar uma amostra lunar que estava lacrada desde 1972, quando ocorreu a última viagem tripulada do projeto Apollo. Identificado como 73001, o material poderá fornecer informações sobre a superfície e a atmosfera do satélite natural da Terra. O objetivo é que as análises ajudem as próximas missões espaciais do Programa Artemis, que começam em 2024.

À época, a amostra lunar coletada pelos astronautas Eugene Cernan e Harrison “Jack” Schmitt foi separada em dois recipientes: um selado e outro à vácuo. Esse segundo permaneceu fechado até agora, pois a agência espacial tinha o plano de só abri-lo quando o avanço tecnológico permitisse um estudo mais aprofundado.

O material contém rochas e poeira retiradas de um depósito de deslizamentos de terra, localizado na região da Lua conhecida como Vale Taurus-Littrow. Os cientistas também esperam encontrar gases lunares dentro da amostra.

O plano é perfurar cuidadosamente a amostra lunar para retirar os possíveis gases – apesar de ser baixa a expectativa de encontrar uma boa quantidade. Depois, no segundo semestre deste ano, os cientistas da NASA vão extrair a rocha e quebrá-la para poder ser estudada por diferentes equipes.