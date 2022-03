4.4 Liquidação: campanha de Páscoa da Shopee tem R$ 4,4 milhões em descontos

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



28/03/2022 | 22:55



A partir de hoje (28), a Shopee promove a campanha de Páscoa 4.4 Liquidação. Serão R$ 4,4 milhões em cupons de desconto, além de vouchers especiais de categorias e de frete grátis sem valor mínimo. A ação ainda conta com jogos interativos, dicas de receitas e ofertas de chocolate. E terá uma página com itens com descontos a partir de 40% e contará com uma seleção de produtos de até R$ 1,99.

Produtos com preços atraentes estarão disponíveis durante todo o período da campanha que vai até 5 de abril. A cada dia uma categoria diferente ganhará destaque. Nos dias 28 e 29 de março, eletrônicos e acessórios estarão em oferta Em 30 e 31 de março, por sua vez, estarão os bens de consumo. E em 2 de abril, produtos internacionais.

Além disso, os consumidores poderão se divertir com uma caça a cupons durante a campanha 4.4 Liquidação. De 1 a 3 de abril, os usuários receberão pistas e dicas para adivinhar o código do voucher e, assim, liberar o desconto. Serão 15 mil cupons com 100% de cashback (limitado a R$ 20).