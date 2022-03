Santo André fecha casas noturnas por barulho excessivo

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



28/03/2022 | 22:05



Depois de vistoriar 80 locais e aplicar mais 11 multas durante a Operação Sono Tranquilo no fim de semana, a Prefeitura de Santo André, por meio do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), em ação conjunta com a PM (Polícia Militar), interrompeu dois eventos com som amplificado e música ao vivo no domingo, um no Jardim Cristiane e outro no Jardim Santo André.

No primeiro local, na Rua Sérvia, no Jardim Cristiane, a equipe recebeu a denúncia por meio das redes sociais. Ao realizar a medição do ruído, proveniente de som amplificado, e constatar a infração, o Semasa multou o responsável pelo estabelecimento em 500 FMPs (Fatores Monetários Padrão), cerca de R$ 2.375, além de encerrou o evento.

O segundo bar, conhecido como Favela’s Beer, localizado na Rua Reginaldo Rossi (Jardim Santo André), acumulava diversas reclamações e já havia recebido duas advertências ambientais e seis autos de infração ambiental (multas). O estabelecimento promovia shows durante a semana e nos fins de semana, com barulho até o início das manhãs.

No atendimento à ocorrência, os agentes verificaram que local realizava show com música ao vivo com concentração de mais de 100 pessoas. No domingo, o responsável pelo bar foi novamente multado em 300 FMPs (cerca de R$ 1.425), o evento, encerrado, frequentadores, dispersados e uma caixa de som foi apreendida.

Para reaver o equipamento, o interessado precisará assinar termo de compromisso junto à autarquia e realizar adequações acústicas no local. Em caso de novas infrações, outros equipamentos poderão ser apreendidos e o local, interditado.

O Semasa fiscaliza a emissão de ruído proveniente de estabelecimentos comerciais, industriais, templos religiosos, escolas de samba, entre outros. As reclamações devem ser registradas no momento em que o barulho estiver ocorrendo, de forma on-line pelo site do Semasa (www.semasa.sp.gov.br , na área de outros serviços ao usuário), pelas redes sociais da autarquia ou ainda pelos telefones de atendimento 0800 4848 115 ou 4433-9300, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.