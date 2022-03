Após sentir desconforto, Bolsonaro dá entrada em hospital

Da redação



28/03/2022 | 22:03



O presidente da República, Jair Bolosnaro (PL), deu entrada no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, na noite desta segunda-feira (28), após sentir um desconforto. As informações são do portal UOL.

O presidente teria se sentido mal logo após o almoço e seguir para o Hospital das Forças Armadas. Há suspeitas de que Bolsonaro estaria sofrendo de nova obstrução intestinal.

Os auxiliares do presidente, entretanto, sustentam que não há previsão de deslocamento do liberal.