Sedentarismo nunca mais!

Do Diário do Grande ABC



28/03/2022 | 23:59



O sedentarismo é um dos principais fatores de risco que prejudicam a saúde do ser humano e o Brasil lidera o ranking de sedentarismo. A modernidade afeta diretamente nesse resultado, tanto na vida de crianças e jovens, que passam muito tempo assistindo TV, jogando on-line, usando redes sociais; como na vida dos adultos, na qual grande parte trabalha muito tempo sentada. Além disso, optam por veículos motorizados, escadas rolantes e elevadores, poupando milhares de calorias mensalmente. O corpo humano foi feito para se movimentar, é composto por mais de 500 músculos que, juntamente com tendões e ossos, são capazes de realizar muitos movimentos. Mas, afinal, como deixar o sedentarismo de lado e começar a se movimentar para melhorar a saúde?



1 – Escolha se movimentar ao invés de poupar energia. Caminhe pelo seu bairro, suba escadas, limpe você mesmo o seu carro. Lembre-se que você precisa de movimento.



2 – Escolha um esporte ou atividade física que você se identifica ou que está mais próximo da sua realidade e apenas comece. Existem diversos exercícios que você pode praticar. Exercitar-se três vezes por semana durante 30 minutos é o mínimo recomendado, mas você pode começar com uma ou duas vezes e aumentar a frequência progressivamente.



3 – Comece de forma fácil e leve. É preciso adaptar o corpo para receber estímulos oriundos de movimentos complexos e intensidade elevada. É muito mais eficiente um exercício bem feito, com controle e consciência.



4 – Estabeleça metas atingíveis. Ao invés de 10 kg a menos em um mês, estipule 5 kg e orgulhe-se de cada conquista. Com o tempo você conseguirá estabelecer metas mais desafiadoras e perceberá que é capaz de chegar longe.



5 – Mantenha-se motivado. Durante a semana você pode sentir desmotivação por diversos fatores. Acredite em si e lembre-se das metas que foram estipuladas, só você pode alcançá-las. Esteja conectado com pessoas que o motivam e busque conhecimento sobre o exercício físico que você pratica. Bom profissional de educação física saberá como lhe motivar. Registre as suas conquistas e faça comparações, assim você verá que está no caminho certo.



O sedentarismo é grave, responsável por diversas doenças e pode levar à morte, por isso, siga essas dicas e observe a mudança que acontecerá na sua vida. O exercício físico só traz benefícios à nossa saúde. Busque orientação e dê o primeiro passo, ninguém se arrepende de alcançar vida saudável, mas há muito arrependimento quando pensamos que poderíamos ter feito diferente.



Felipe Zacarias de Araujo é professor de educação física e especialista em esportes e atividades de aventura.



PALAVRA DO LEITOR

São terríveis!

Os ‘terrivelmente evangélicos’! Valdemiros; Edires; Malafaias; Soares; Miltons Ribeiro; Gilmares; Ariltons, no comando da ‘Pátria amada Brasil’. Incluído orçamento de R$ 159 bilhões da educação à disposição. BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) financia fábrica de cloroquina ungida, essa agora com a cura estendida para todos os males, inclusive caspa, desemprego, pobreza e praga de sogra – com ironia, óbvio. Meu Deus: nos livre do ‘deus’ dessa gente. E para presidente Tiririca, porque ‘pior que tá num fica’.

Evaristo de Carvalho Neto

Santo André



Veteranos

Cito dois longevos futebolistas que se destacam nos cenários brasileiro e europeu. São dois líderes incontestáveis de forma positiva, sob todos os aspectos, sobressaem também pela qualidade e fôlego em suas equipes. Em fim de carreira, parecem principiantes nas equipes de base. Trata-se de Nenê, no Vasco, do Rio de Janeiro, e Daniel Alves, no Barcelona, na Espanha. Louvado seja Deus!

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)



Enel fazendo escola

Em minha localidade ficamos três dias seguidos sem energia elétrica e tive prejuízo de quase meio salário mínimo em perecíveis. Telefonei no atendimento da Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) e me informaram para guardar os produtos para o técnico averiguar, mas após vários dias nenhum técnico apareceu em minha casa. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a energia elétrica como bem essencial à vida humana, deve ter fornecimento adequado e contínuo (artigos 6º, inciso X, e 22), e garante a efetiva reparação pelos danos causados (artigo 6º, inciso VI). Entretanto a Cemig ignora a lei e deixa os consumidores sem resposta ou reparação.

Daniel Marques

Virginópolis (MG)



Bolsonaro

Ao arrepio da lei, Jair Bolsonaro faz ato público puramente eleitoral que merece ser penalizado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). E, além de exaltar seu ‘exército’ – ou milícias? – de apoiadores, esse literal filho da ditadura confessa que lhe ‘embrulha o estômago’ às vezes cumprir a Constituição (Política, ontem)! Barbaridade! Que desfaçatez esse seu desprezo à nossa Carta Magna. Mas, afrontando a tudo e a todos, ao lado de generais de seu governo e de integrantes do Centrão, o presidente acrescenta que sua luta é do ‘bem contra o mal’. Ou seja, o bem para Bolsonaro é armar a Nação, ser a favor do desmatamento, de permitir corrupção à luz do dia na educação e na saúde etc. Piores ainda são seu desprezo à ciência e salvar vidas dos brasileiros nesta pandemia, seu charlatanismo em receitar medicamentos sem comprovação científica para cura da Covid-19, estimular a população a fazer aglomerações, a não usar máscaras, entre outras excrescências. Na realidade, Bolsonaro é o grande mal do Brasil.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)



Doria e Leite

Só para dizer que o PSDB não está rachado, esse ser e esse partido pensam que enganam o povo (Para Doria, Eduardo Leite ‘tomou decisão certa’ ao ficar no PSDB). Um ou outro pode enganar, mas a maioria do povo, não. Político é tudo farinha do mesmo saco.

Juliano Soares

do Facebook



Hipocrisia

Lamentável nossa lei eleitoral. Ela é autoritária, anacrônica, hipócrita e descaradamente ato de censura. Como impedir que a pessoa se manifeste a favor ou contra um candidato. É por isso que as pessoas estão intolerantes e agressivas. O que deveria ser direito passa a ser hipocrisia. Bolsonaro e Doria são candidatos desde a última eleição; Lula e Ciro, desde 2018; e Moro, depois de sua filiação ao Podemos. E todo mundo sabe e assim deve ser. Não há nada de democracia diante desse autoritarismo. Já podemos prever o que serão os próximos sete meses.

Izabel Avallone

Capital