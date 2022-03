Petrobras confirma recebimento de indicações de Rodolfo Landin e Adriano Pires para Conselho

28/03/2022 | 21:24



Em fato relevante, a Petrobras confirmou na noite desta segunda-feira, 28, a indicação do nome de Adriano Pires de Andrade como membro do conselho de administração e para ocupar a presidência da estatal, conforme comunicado anteriormente feito pelo Ministério de Minas e Energia. A indicação deverá ser deliberada pelo conselho de administração da companhia, no próximo dia 13 de abril. Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, é indicado à presidência do colegiado.

Reis de Andrade é graduado em Economia pela UFRJ com mestrado em Planejamento Energético pela COPPE/UFRJ e doutorado em Economia Industrial pela Universidade Paris XIII. É diretor-fundador do Centro Brasileiro de InfraEstrutura. Atuou como assessor do diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo e exerceu os cargos de superintendente de Abastecimento e de Importação e Exportação de Petróleo, seus Derivados e Gás Natural da ANP.