Taylor Swift recebe título de Doutor Honoris Causa da New York University

28/03/2022 | 20:57



O presidente da New York University (NYU), Andrew Hamilton, concederá o Título de Doutor Honoris Causa à cantora e intérprete Taylor Swift. A cerimônia deve ocorrer em 18 de maio, junto com a formatura de três turmas do primeiro semestre de 2022, em um evento presencial, onde Taylor deve fazer um discurso especial.

Segundo o presidente, Taylor Swift ganhará o título de Doutora em Belas Artes por todo o seu trabalho e contribuição para a Cultura. Em um comunicado emitido pela Universidade, Andrew comemorou o evento, assumiu que a presença de Taylor é muito importante para os estudantes e a Universidade e comentou a retomada dos eventos presenciais.

"Desde 2019, fomos privados da alegria festiva e comunitária da formatura, e sua ausência foi sentida profundamente. Poucos grupos de graduados merecem mais uma celebração do que essas aulas: sua busca por seus estudos interrompida, isolada por uma pandemia assustadora, estes estudantes - 2022, 2021 e 2020 - se distinguiram por sua coragem, graça e paciência. Nos reunimos novamente no Yankee Stadium com um renovado senso de apreço pelo ato de celebrar juntos pessoalmente, um reconhecimento das enormes conquistas de nossos graduados e um respeito por seu caráter e perseverança", concluiu ele.

O título de doutor honorário é atribuído a pessoas que tenham contribuído, de maneira notável, para o progresso da Ciências, das Letras ou Artes, mas que nunca cursaram o doutoramento de forma tradicional. Quando a academia reconhece que alguém merece o título, mesmo não tendo uma graduação acadêmica, um conselho de professores de diferentes áreas é formado para analisar se o candidato realmente tem essa contribuição para a sociedade, que, no caso de Taylor, são as Artes.