Evento em São Bernardo reforma carrinhos de catadores de recicláveis

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



28/03/2022 | 20:03



Foi realizado na tarde de sábado (26), no bairro Alvarenga, em São Bernardo, a 26ª edição do evento Pimp My Carroça em Circuito. Dezessete catadores de materiais recicláveis tiveram os seus carrinhos reformados e grafitados por um grupo de 28 artistas da região. O projeto, que nasceu em 2012, no Vale do Anhangabaú, em uma iniciativa do artista Mundano, já atendeu 920 catadores.

A coordenadora da iniciativa, Carol Pires, explica que antes da pandemia de Covid-19 os eventos eram maiores, com shows e diversas iniciativas como atendimentos na área de saúde. Desde 2020, as atividades tem sido reduzidas em tamanho, mas com o mesmo objetivo: melhorar a autoestima dos profissisonais que atuam com reciclagem de materiais.

“Os catadores de catadoras de recicláveis são os principais responsáveis pela gestão dos resíduos no País. E quando a gente pinta e faz uma reforma no carrinho deles a gente percebe que isso melhora muito a autoestima, eles passam a ser mais respeitados por onde circulam e aumentam o número de chamados para que eles peguem o material, logo, aumenta também a renda que eles conseguem com esse trabalho”, afirmou Carol.

Em abril, o evento será realizado em Santo André, e mobilizadores locais já atuam na identificação dos catadores e do melhor local para a sua realização. A expectativa é a de que, com o avanço da vacinação e o controle dos casos de Covid, possa ser ofertado também os atendimentos com profissionais de saúde. O evento, que já foi realizado em cidades como Rio de Janeiro, Manaus, Cuiabá, Bragança Paulista, Recife, Salvador, Guaratinguetá e Quito, no Equador, também ocorre nos próximos meses em Guarulhos e celebra uma década de atuação voltando para São Paulo, em junho.