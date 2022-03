Punido pela Conmebol, Marcos Leonardo desfalca Santos em 3 jogos da Sul-Americana

28/03/2022 | 19:47



O Santos informou que Marcos Leonardo desfalcará o time nas três primeiras rodadas da fase de grupos da Copa Sul-Americana, contra Banfield, Universidad de Quito e Unión La Calera. O jogador recebeu suspensão de três jogos da Conmebol pela expulsão no jogo de despedida da última edição da competição, no qual o Santos foi eliminado pelo Libertad, do Paraguai.

Marcos Leonardo se envolveu em uma confusão com o árbitro Alexis Herrera e recebeu cartão vermelho por reclamação já no fim do duelo de volta com o Libertad, em agosto de 2021. Fabián Bustos poderá contar com o atleta apenas nos jogos de volta da fase de grupos.

Na estreia contra o Banfield, da Argentina, no próximo dia 5, o treinador argentino dificilmente contará com Ângelo. O jovem atacante de 17 anos sofreu uma lesão no bíceps femoral direito no dia 16 de março e não deverá se recuperar a tempo do jogo de estreia. O jogador tem feito tratamento em dois períodos. A lesão aconteceu no penúltimo jogo da primeira fase do Campeonato Paulista, contra a Ferroviária.

Os desfalques deverão abrir uma briga por posição no ataque santista, um dos setores em que o time busca reforços. Léo Baptistão, Marcos Guilherme e Lucas Braga são possíveis jogadores que podem atuar na função de camisa 9. Ricardo Goulart, camisa 10 que vem jogando no meio-campo, também passa a ser opção para a função.

O Santos voltou aos treinamentos na manhã desta segunda-feira. O time também se prepara para a estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense. Marcos Leonardo estará disponível para este jogo, já que a punição vale apenas para a Sul-Americana. Nesta segunda, o Santos também conheceu seu adversário na terceira fase da Copa do Brasil, o Coritiba.