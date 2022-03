'BBB 22': prêmios e clima tenso entre Eli, Jessi e Scooby marcam o dia

28/03/2022 | 19:06



Após a formação do décimo paredão, o clima no Big Brother Brasil é de comemoração do Top 10 e de tristeza dos três emparedados: Lucas, Paulo André e Pedro Scooby.

Durante esta segunda, 28, os confinados da casa mais vigiada do Brasil foram presenteados durante uma dinâmica realizada por um dos patrocinadores do reality show e comandada pela atriz Mariana Santos.

Além da diversão e dos prêmios, a tarde teve estranhamento entre Eli, Jessi e Scooby. Já Lucas, que está na berlinda, aproveitou para refletir sobre suas relações dentro da casa e os seis votos que levou no último domingo, 27.

Confira os destaques do dia:

Prêmio para todo mundo!

Durante uma dinâmica, os participantes do BBB 22 ganharam uma tarde com comes e bebes, e ainda tiveram a presença (virtual) da humorista Mariana Santos. Durante a ação, eles ganharam presentes e em alguns momentos era necessário trocar com o recebido de outro brother.

Jessi conquistou o maior prêmio que tinha na ação: R$ 15 mil em boletos pagos até o final de 2022. Além dos presentes que a dinâmica tinha, todos os participantes ganharam mais mil reais na conta.

Clima tenso entre os brothers!

Após os refrescos da tarde desta segunda, 28, Eliezer, Jessilane e Pedro Scooby acabaram trocando algumas farpas. Tudo começou quando o surfista perguntou para Jessi o que ela havia comentado com ele enquanto estavam no sofá.

"A gente estava falando do No Limite, né? Aí o Eli falou: Eu acho que a Nat dava conta e eu acho que a Lina dava conta e só, sendo que eu estava lá também?", explicou Jessi. No mesmo instante, Eli comentou: "Eu não falei isso não, falei quem aceitava o convite? Não falei que você não dava conta".

"O Pedro perguntou o que eu falei e eu falei só isso?", explicou a sister. Logo em seguida, o publicitário voltou a falar que só disse quem aceitaria o convite. "Você tem que tomar cuidado com as suas interpretações, hein?", falou.

"Pra que virar discussão?", perguntou Pedro Scooby para Eli. "Não, só falei que ela tem que tomar cuidado com a interpretação dela", reforçou o brother.

O surfista, já com os ânimos exaltados, voltou a falar que Eliezer transforma "tudo em discussão". Linn da Quebrada entrou na conversa e tentou acalmar os ânimos: "Gente, já foi?".

Chateado com os votos

Magoado com os votos que levou no último domingo, 27, Lucas Bissoli desabafou com Eslôvenia, com quem vive um romance dentro da casa. Dentre os seis votos, o que mais doeu no brother foi o de Douglas Silva. "Sabe por que eu estou sério? Eu estou no limite para desabar", desabafou.

"Desabar em qual sentido?", perguntou a miss. "De chateação, sabe? Triste. Eu sei que é jogo, mas a gente sente", explicou o estudante de medicina. Logo em seguida ele disparou: "Quero que se lasque! Quero que se lasque todo mundo!".

Nesta segunda-feira, 28, o programa traz ao vivo o Jogo da Discórdia e começa logo após a exibição do primeiro capítulo de Pantanal.