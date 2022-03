São Paulo corre contra o tempo e tenta recuperar atletas para final com Palmeiras

28/03/2022 | 18:50



O São Paulo voltou aos treinamentos e deu início à preparação para a disputa das finais do Campeonato Paulista nesta segunda-feira. O time de Rogério Ceni tem novas dúvidas no elenco para o primeiro jogo da final contra o Palmeiras, marcado para esta quarta-feira, e corre contra o tempo para tentar recuperar ao menos um desses atletas: o lateral-direito Rafinha.

Após sentir dores e deixar o campo no jogo com o Corinthians aos 32 minutos do segundo tempo, Rafinha realizou apenas atividades regenerativas nesta segunda e seguiu para trabalhos de fisioterapia. Com o curto intervalo de tempo entre os dois jogos decisivos, o lateral é dúvida ao menos para o duelo desta quarta.

Outro desfalque que pode depender do espaço de tempo é o do zagueiro Arboleda. O jogador está com a seleção equatoriana se preparando para o último jogo das Eliminatórias para a Copa do Mundo. A seleção já está classificada e Arboleda tem sido reserva. Caso não atue, o desgaste do zagueiro será mais pela viagem do Equador até o Brasil e a escalação do atleta ficará a cargo de Rogério Ceni. O treinador só deverá decidir se usará o atleta nesta quarta quando o jogador já estiver em São Paulo.

Machucado há cerca de três semanas, o meia-atacante Gabriel Sara segue tratando uma lesão no tornozelo junto ao departamento médico. A esperança para que Sara se recupere é baixa tanto para o jogo de quarta quanto para o confronto de domingo.

O treinamento desta segunda-feira teve ao menos uma boa notícia. Fora dos trabalhos do São Paulo desde o início da pré-temporada, o zagueiro Walce treinou com o restante do grupo pela primeira vez. O atleta se recupera de uma lesão no joelho esquerdo e iniciou processo de transição com a preparação física. O atleta realizou apenas o aquecimento com o elenco.

O treino desta segunda foi mais leve para os atletas que atuaram por mais tempo no último clássico contra o Corinthians, eles realizaram apenas um trabalho regenerativo na parte interna do CT da Barra Funda. O restante do grupo trabalhou no gramado sob supervisão de Rogério Ceni. O São Paulo volta aos treinos nesta terça-feira, quando encerra a preparação para o primeiro jogo da final, que acontece no Morumbi na quarta.

AUMENTO NOS INGRESSOS

O São Paulo anunciou no fim da tarde desta segunda-feira que 25 mil ingressos já foram vendidos para o primeiro jogo da final no Morumbi. Houve um aumento nos preços em relação à semifinal. O valor mais barato chegou a R$ 20,00 a inteira na semifinal, sendo que o preço mais baixo para a decisão é de R$ 35,00 a inteira, na arquibancada norte, setor popular.

O setor mais caro, o Camarote dos Ídolos, também sofreu reajuste, passando de R$500 para R$600 reais na decisão. As vendas são totalmente online através do site Total Acesso. No último domingo, o São Paulo bateu seu recorde de público na temporada e em todo o Campeonato Paulista, com 53.924 torcedores no estádio do Morumbi.

Confira os preços dos ingressos para a final:

ARQUIBANCADAS

Arquibancada Norte (Amarela): R$ 30 / R$ 15 meia

Arquibancada Sul (Laranja): R$ 75 / R$ 37,50 meia

Arquibancada Bitso Leste (Azul): R$ 120 / R$ 60 meia

Arquibancada Oeste (Vermelha): R$ 120 / R$ 60 meia

Arquibancada Oeste II (Vermelha): R$ 120 / R$ 60 meia

CADEIRAS SUPERIORES

Cadeira Superior Norte (Amarela): R$ 225 / R$ 112,50 meia

Cadeira Superior Sul (Laranja): R$ 225 / R$ 112,50 meia

Cadeira Superior Sul Premium (Laranja): R$ 225 / R$ 112,50 meia

Cadeira Especial Leste (Azul): R$ 300 / R$ 150 meia

Cadeira Especial Oeste (Vermelha): R$ 300 / R$ 150 meia

CADEIRAS TÉRREAS

Cadeira Térrea Bitso Leste (Azul): R$ 225 / R$ 112,50 meia

Cadeira Térrea Oeste (Vermelha): R$ 225 / R$ 112,50 meia

CAMAROTE DOS ÍDOLOS

Preço único: R$ 600