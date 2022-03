Atores de Todo Mundo Odeia o Chris e Um Maluco no Pedaço se manifestam sobre tapa de Will Smith em Chris Rock

28/03/2022 | 18:10



Como você viu, Chris Rock levou um tapa de Will Smith após fazer uma piada com o cabelo de Jada Pinkett Smith - a repercussão está sendo enorme e até os atores de Todo Mundo Odeia o Chris e Um Maluco no Pedaço decidiram comentar sobre o ocorrido em suas redes.

Vincent Martella, que interpretou Greg, o melhor amigo de Chris, fez uma série de tweets sobre o acontecimento - em um deles, ele aproveitou para fazer um trocadilho com o nome da série:

Todo mundo odeia o Chris, não é verdade?

Tequan Richmond, o Drew, também se pronunciou. Como um bom irmão mais novo, o ator publicou um vídeo em seus Stories rindo da situação.

Chris! Desculpe! Ele te bateu de jeito.

Quem também falou sobre o ocorrido foi a mãe mais amada - e temida - de todos os tempos. Tichina Arnold, que interpretou Rochelle, não fez jus à sua personagem e fez um comentário discreto:

Minha oração nesta manhã é para que este véu sinistro de caos e confusão seja levantado. A mudança está acontecendo e está acontecendo rapidamente. Seja sábio. Esteja pronto.

Já DJ Jazzy Jeff, de Um Maluco no Pedaço, mostrou que está do lado de Will. Em seu Twitter, ele fez um pequena brincadeira com o nome da série:

Você não é mais um príncipe. Você é o rei! Parabéns, meu irmão! Você é o maior.

Janet Hubert-Whitten, tia Vivian, também não teve medo de mostrar que está do lado do príncipe de Bel-Air. Além de parabenizá-lo pelo prêmio de Melhor Ator, ela aproveitou para criticar as ações de Chris Rock:

Estou tão orgulhosa de você. Há um limite do que conseguimos aguentar, às vezes precisamos dar um tapa de volta. Comemore a vitória, nada mais importa. As duas atitudes estão incorretas, mas Chris não precisava fazer isso. O conheci uma vez, foi o suficiente. Um espírito muito maldoso.

Será que vamos ter uma divisão no mundo de Hollywood?