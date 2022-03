Andressa Suita compartilha clique de Gusttavo Lima com filhos após cantor passar mal

28/03/2022 | 17:10



Depois de passar mal na madrugada desta segunda-feira, dia 28, Gusttavo Lima já está juntinho dos seus filhos. O cantor precisou dar entrada no hospital, após passar mal - ele sentiu náuseas e vomitou algumas vezes.

Já em casa, Andressa Suita, esposa do cantor, compartilhou um foto do maridão com os pequenos Gabriel e Samuel.

Na publicação feita nos Stories do Instagram, os filhos do casal aparecem agarradinhos com o sertanejo - na foto, a mãe das crianças escreveu:

Meu mundo.

O sertanejo chegou a tomar soro e algumas vitaminas no hospital em Goiânia, mas logo voltou para casa, já que não passou de uma intoxicação alimentar.