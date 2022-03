Oscar 2022: Audiência sobe em relação ao desastre de 2021

28/03/2022 | 16:17



Os produtores fizeram de tudo para aumentar a audiência do Oscar. A cerimônia começou com Beyoncé, teve Billie Eilish e Finneas OConnell, Shawn Mendes, até uma apresentação de We Dont Talk About Bruno, que nem concorria. Isso sem contar o que saiu do script, como o tapa de Will Smith em Chris Rock.

Deu certo: a audiência aumentou para 15,36 milhões nos números preliminares - os definitivos só saem amanhã, incluindo a Costa Oeste e quem não viu ao vivo. É um crescimento de 56% em relação a 2021, que teve 9,85 milhões no levantamento parcial. Ainda assim, é menos do que em 2020, quando 23,6 milhões de espectadores assistiram à festa.