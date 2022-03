Rafaella Santos é criticada por falta de samba no pé durante ensaio na quadra da Salgueiro

28/03/2022 | 16:11



Rafaella Santos é a nova musa da escola de samba Salgueiro! No último domingo, dia 27, a influenciadora sambou no ensaio técnico que aconteceu na Sapucaí e recebeu as primeiras críticas sobre sua participação na escola. Segundo o jornal Extra, rolaram alguns comentários sobre as habilidades de dança da influenciadora digital.

Ao que parece, integrantes da escola comentaram que ela precisa se empenhar mais para ter uma boa performance na avenida. Apesar das críticas, a irmã de Neymar Jr. contou com a presença do namorado, Gabigol, e o pai, Neymar.

Na web, as críticas também rolaram. Muitos internautas não gostaram deu sua apresentação, afirmando que Rafaella não sabe sambar.

Ela não sabe mesmo sambar, comentou um.

Quem sabe sambar esse ano??? Porque até agora não vi ninguém, questionou uma internauta.