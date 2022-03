Grávida de quatro meses, Viviane Araújo exibe barriguinha na Marquês de Sapucaí

28/03/2022 | 16:11



Na noite do último domingo, dia 27, aconteceu o primeiro ensaio técnico da Salgueiro na Marquês de Sapucaí, no centro no Rio de Janeiro. O público estava com altas expectativas para ver Viviane Araújo desfilar na Passarela do Samba e ela não decepcionou. A musa estava belíssima enquanto exibia as suas habilidades de dança, fazendo jus ao título de Rainha das Rainhas!

Grávida, Viviane surgiu vestida com um macacão vazado e cheio de brilhos, que deixava a barriguinha de quatro meses à mostra. Rafaella Santos, irmã mais nova de Neymar Jr, é a nova musa da escola de samba e arrasou ao escolher um look branco e penteado ousado.

Já Dandara Maria estava poderosíssima em um body preto mega cavado. Para completar o visual, ela estava belíssima com acessórios nas cores prata e vermelho.

Cinara Leal, Eliza Lucinda e Rodrigo França, do BBB19, aproveitaram a noite e posaram sorridentes para as fotos. Ariadna, ex-participante do No Limite, também marcou presença no ensaio técnico.