Lexa coloca o corpão para jogo e aposta em fio dental em ensaio técnico da Unidos da Tijuca

28/03/2022 | 16:11



Lexa não brinca em serviço! E no último domingo, dia 27, ela provou isso mais uma vez ao arrasar no ensaio técnico da Unidos da Tijuca. A cantora é Rainha de Bateria da escola de samba carioca e mostrou todo o rebolado à frente da agremiação.

Com uma roupa azul que evidenciava as suas curvas, ela mostrou que está pronta para os desfiles e arrasou no samba no pé. Mas não foi só isso que chamou a atenção, não! Lexa colocou o corpão para jogo e apostou em fio dental daqueles.

A cantora faz qualquer um parar para aprecia-la, não é mesmo!