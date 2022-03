Maíra Cardi repudia atitude de Will Smith de dar um tapa em Chris Rock no Oscar 2022: Não somos bichos

28/03/2022 | 16:11



Maíra Cardi utilizou as redes sociais nesta segunda-feira, dia 28, para repudiar a reação de Will Smith no Oscar 2022 - o ator deu um tampa em Chris Rock após ele falar sobre a aparência de sua esposa, Jada Pinkett-Smith.

Will estava concorrendo ao prêmio de Melhor Ator por seu papel como Richard Williams no filme King Richard: Criando Campeãs e se descontrolou por conta de uma piada do humorista sobre a careca da atriz, que não tem cabelos por conta de uma doença autoimune chamada alopecia.

A gente questiona, até aonde vai o equilíbrio emocional dessa pessoa. Agora está batendo por ela. E quando ele bater nela? Porque se uma pessoa levanta daquela maneira, com aquele impeto incontrolável, no meio de uma premiação ao vivo, cheio de pessoas, e dá um soco porque lhe faltou inteligência emocional, eu não acredito que aquilo ali tenha sido pontual. Provavelmente, aquilo ali é ele na vida dela.

A atitude dele também não foi legal e tem que ser revista por ele mesmo. A gente não tem que estar aplaudindo porque o cara bateu, falou a influenciadora.

Não somos bichos, não somos animais. Não é batendo que a gente resolve as coisas. Ele poderia conversar, processar... Mas batendo... Quando uma pessoa perde razão a outra não precisa perder também porque daí vira uma bagunça. Acho que tudo ali estava errado, finalizou.