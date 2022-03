O que rolou? Will Smith sobe no palco do Oscar 2022 e dá tapa em Chris Rock após piada sobre Jada Pinkett

28/03/2022 | 16:10



Climão no Oscar 2022! Como você viu, no último domingo, dia 27, rolou a premiação do Oscar. Em certo momento da noite, Chris Rock subiu ao palco para apresentar uma categoria e fez uma piada com a esposa de Will Smith, Jada Pinkett. Nela, Chris falou sobre a careca da atriz, dizendo que estava parecida com a de Demi Moore no filme G.I. Jane.

Will até deu risada no momento, mas Jada não gostou nada da brincadeira e olhou feio. Em seguida, Will subiu no palco e deu um tapão na cara de Chris! Após o ocorrido, ele voltou para o seu lugar e gritou com seriedade:

- Mantenha o nome da minha esposa fora da sua boca!

A situação deixou a internet confusa a respeito do que aconteceu, sem saber se foi uma brincadeira ou não.

Vale lembrar que Jada está careca por conta de uma doença auto-imune que desenvolveu.

Esta também não foi a primeira vez em que Chris faz alguma piada com Jada. Em 2018, o comediante brincou após Will desejar feliz aniversário para a ex, Sheree Zampino, com quem tem um filho. Will disse na mensagem que Sheree é a melhor mãe de todos os tempos, e Chris comentou dizendo: Uau! Você tem uma esposa muito compreensiva, fazendo referência ao fato de que Jada também é mãe de dois filhos de Will.