Tiffany Haddish, apresentadora do Oscar 2022, apoia tapa de Will Smith em Chris Rock: Coisa mais linda que já vi

28/03/2022 | 16:10



As polêmicas não acabam! Na cerimônia do Oscar 2022, que aconteceu no último domingo, dia 27, Will Smith deu um tapa em Chris Rock. O motivo da agressão foi o comentário do comediante sobre o cabelo de Jada Pinkett Smith. A atriz tem alopecia, uma condição autoimune associada à queda de cabelos ou pelos do corpo.

Após a cena chocante, diversos artistas começaram a se pronunciar e escolher lados. Tiffany Haddish, uma das apresentadoras do prêmio, não teve medo das consequências e decidiu escolher o lado de Will. Em uma entrevista para o Daily Mail, a atriz disse que a ação do ator parecia um ato de amor:

Quando vejo um homem negro saindo em defesa da esposa isso significa muito para mim. Significa o mundo para mim. Talvez o mundo não fique satisfeito com o que aconteceu, mas foi a coisa mais linda que já vi, porque me fez acreditar que ainda há homens por aí que amam e se importam com suas mulheres, com suas esposas. Caso ela não tivesse ficado magoada, ele provavelmente não teria feito nada. Mas deu para ver como ele ficou obviamente? Eles ficaram chateados, ela ficou magoada. Ele protegeu a esposa.

E não para por aí! Na festa pós-Oscar da Vanity Fair o momento de agressão também foi um assunto muito falado. A celebração tem como intuito convidar artistas que não receberam indicações ou não foram convidados para o prêmio, então, muitos deles não sabiam o que havia acontecido na cerimônia. O jornalista Derek Blasberg compartilhou em suas redes o momento em que Sara Paulson, Taika Waititi e outros colegas de profissão assistiam ao vídeo.