Após intoxicação alimentar, equipe de Gusttavo Lima diz que ele passa bem

28/03/2022 | 16:07



Gusttavo Lima deu entrada na madrugada desta segunda-feira, 28, no Hospital do Coração em Goiânia, após retornar para casa de um show em Caxias do Sul (RS). Ele foi diagnosticado com uma intoxicação alimentar e acabou precisando repor vitaminas e hidratação, mas já está em casa.

A assessoria de imprensa do cantor informou através de um comunicado que Gusttavo voltou para casa após a liberação médica e que ele já está bem. "O cantor Gusttavo Lima passou mal na noite de ontem, após o show em Caxias do Sul (RS). Ao chegar em Goiânia (GO), deu entrada na madrugada de segunda no Hospital do Coração Anis Rassi, onde foi atendido pelo dr. Adilon Cardoso. O artista teve uma intoxicação alimentar. Já foi liberado, está em casa e passa bem."

Num registro publicado pela mulher de Gusttavo, Andressa Suita, é possível ver o cantor com os pequenos Samuel e Gabriel, que até se atrasaram para o colégio, esperando o pai voltar para casa. "Meu mundo", escreveu Andressa no storie.