Eduardo Leite anuncia renúncia ao governo do Rio Grande do Sul, mas permanece no PSDB

28/03/2022 | 15:56



O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), anunciou a renúncia ao cargo em evento realizado no Palácio Piratini na tarde desta segunda-feira(28). O ex-governador afirma estar deixando o governo para respeitar a legislação eleitoral.

Apesar de ter perdido as prévias do partido para o governador de São Paulo, João Doria, em novembro do ano passado, ele salienta em seu discurso a presença de “novos atores” no jogo, fazendo menção a possível aliança com o MDB e União Brasil.

Mesmo não deixando claro que irá concorrer ao Planalto, Leite afirma: "Eu me sinto preparado, me sinto em condições, tenho vontade, tenho disposição de ser, sim, presidente. Mas ninguém é candidato por mera vontade pessoal. Uma candidatura à presidência é um projeto que tem de ser construído coletivamente e eu estarei me apresentando, se entenderem que nesta função eu deva colaborar....”

Eduardo Leite recusou o convite de mudança de sigla ao presidente do PSD, Gilberto Kassab, neste domingo (27), onde era cotado para concorrer à presidência. Kassab afirma que a sigla vai manter a candidatura própria na disputa pelo Planalto e descarta o apoio a outro partido no primeiro turno.

Com a renúncia ao cargo, o vice Ranolfo Vieira Júnior (PSDB) deve assumir o posto deixado por Eduardo Leite a partir da próxima quinta-feira (31).