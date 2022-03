Um gênio da charge. Da irreverência. Da sátira em forma de desenho. Com vocês, o bisneto do Coronel Oliveira Lima.

Ademir Medici

Levados pelos historiadores Octavio David Filho e Pedro Manoel Cordeiro, deixamos a casa do colecionador Walter Gallo e nos dirigimos à residência de Odayr Miguel de Lima.

O encontramos no jardim, ao lado da esposa, Odete Rolim de Lima, entretidos a cuidar dos canteiros de flores.

Nas duas casas, do Gallo que Odayr caricaturou e do casal enamorado, a mesma observância: são amplas, com quintais de flores e frutas, como eram as residências do Grande ABC no passado, antes da explosão urbanística.

Reiteramos: Ribeirão Pires preserva, em pleno 2022, essas casas onde não se vê o tempo passar, tantas coisas existem para se fazer e distrair. Permaneça assim, Ribeirão Pires.

A FAMÍLIA

Odayr Miguel de Lima nasceu em Santo André, em 15 de março de 1937, mas viveu sempre em Ribeirão Pires, que também foi a terra do coronel João Baptista de Oliveira Lima, pai de José Henrique de Lima, avô de João de Oliveira Lima, que é pai do Odayr.

Gertrudes de Lima, de outra rua do Centro de Santo André, como a pioneira Rua Coronel Oliveira Lima, é do mesmo tronco familiar do Odayr.

VOCAÇÃO

Nosso personagem, quando jovem, trabalhou no escritório de contabilidade de Teto Menato, no Centro de Ribeirão Pires. Destacado para acertar a papelada contábil da indústria Solvay, fez um trabalho tão bom que foi contratado, ganhando quatro ou cinco vezes mais do que ganhava no escritório do Menato. Resultado: 28 anos de casa, chegando a encarregado da Seção Pessoal.

- Mas do que eu gostava mesmo era desenhar.

Pediu demissão. E a cidade, a região e o Brasil ganharam um profissional de primeira. Amanhã a gente conta mais, dentro da II Semana Ribeirão Pires. Grato Bertoldo, Pedro e Tavico...

POLIVALENTE. O artista plástico com o quadro da escola onde fez o curso primário e o chargista retratando o amigo Ademar Bertoldo: duas das facetas do talento de Odayr Miguel de Lima

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quinta-feira, 30 de março de 1972 – Ano 14, edição 1805

MANCHETE – Terror matará Oberdan Sallustro “no momento oportuno”. O executivo italiano da Fiat permanecia em poder do ERP (Exército Revolucionário do Povo), sequestrado na Argentina.

ESTRADA – Normalizado tráfego na Serra do Mar, depois da queda de duas barreiras.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 31 de março de 1992 – Ano 33, edição 8033

MANCHETE – Collor pede renúncia de Ministério.

LINHA ABERTA – Elianete Simões: começa a temporada de trapalhadas no IR.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, aniversariam hoje: São Bento do Sapucaí, Orlândia e Jambeiro.

Pelo Brasil, entre outros, hoje é o aniversário de São Bento, no Maranhão.

EM 30 DE MARÇO DE...

1902 – Promovia-se vacinação contra a varíola.

1952 – Na Lagoa da Olaria, em São Caetano, morre afogado Antônio Ernesto dos Santos, 16 anos, residente à Avenida Ibitirama, sem numero.

Termina empatado o Torneio Rio São Paulo: Portuguesa de Desportos e Vasco da Gama em primeiro lugar. A decisão somente se daria depois do Campeonato Brasileiro de seleções.

1957 – Diplomados os candidatos eleitos em São Caetano no pleito de 24 de fevereiro de 1957: Oswaldo Massei, prefeito; Lauro Garcia, vice-prefeito; e 21 vereadores.

Fundada a Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo.

Acascs (Associação Cultural e Artística de São Caetano) inaugurava exposição de pinturas. Durante 15 dias poderiam ser vistas reproduções de obras de nomes como Van Gogh, Renoir e Picasso. Local: Edifício Irmãos Del Rey, à Rua Baraldi.

SANTO DO DIA

São João Clímaco. Abade nascido na Palestina. Escreveu o livro "Escada do Paraíso". Faleceu no Monte Sinai, em 605. Nome de bairro e paróquia paulistanos que fazem divisa com o Grande ABC.







Falecimentos

Santo André

Regina Boniolo de Souza, 95. Natural de Bragança Paulista. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 27. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Nelson Alvares, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila América, em Santo André. Dia 26. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

São Bernardo

Maria José Amorim de Barros, 93. Natural de Arapiraca (Alagoas). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

São Caetano

Sakai Osiro Uehara, 80. Natural de Promissão (São Paulo). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 24. Cemitério das Lágrimas.

Diadema

Maria Amaro de Souza, 77. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Mauá

Márcio Dionísio Braz da Costa, 46. Natural de São Paulo, Capital. Instalador de gás. Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 25, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Ribeirão Pires

José Ferreira dos Santos, 81. Natural de Serrinha (Bahia). Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 27. Cemitério São José.

Rio Grande da Serra

Maria José Oliveira da Silva, 62. Natural de Pau dos Ferros (Rio Grande do Norte). Residia no bairro Santa Tereza, em Rio Grande da Serra. Dia 28, em Santo André. Cemitério São Sebastião.